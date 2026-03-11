東日本大震災、コロナ禍を経て、なおもそこにあり続ける地元のシンボルの大食堂には、切実な思いを持つ人がやってくる。「……もう一度、会えて良かったね」実在する大食堂から生まれた山本悦子の極上のファンタジー

株式会社理論社

株式会社理論社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長:田崎勝也）は『万丸食堂、奇跡のソフトクリーム』（作:山本悦子）を2026年2月18日（水）に発売いたしました。

実在の「マルカンビル大食堂」をモデルにした万丸食堂。作者の山本悦子さんが、花巻を訪れた際に偶然マルカンビル大食堂に行き、名物のソフトクリームに出会ったことから生まれた心あたたまる物語です。

～STORY～

万丸ビルの６階にある万丸食堂は６０年以上前に開店したレトロな大食堂。名物は１０段重ねのソフトクリーム。食べると、もう二度と会えないはずの人に会えるとか信じられないようなことが起こるとか、そんな奇跡がうわさされている。

家族との思い出、友だちとの別れ、震災……。人々の悲喜こもごもを見守り続ける万丸食堂の奇跡とは？ ハートウォーミングな物語。

【収録作品】

開店前──1959年４月／一、桜、舞う──2023年４月／二、命の種──2011年３月／三、座敷わらしの宿──2023年４月／四、預かった娘──2023年４月／五、タイムカプセル──2022年３月／六、奇跡のソフトクリーム──2024年４月

【著者プロフィール】

著：山本悦子(やまもと えつこ)

1961年愛知県生まれ。元小中学校教員。教員時代に執筆を始め、MOE童話大賞などを受賞。1996年作家デビュー。『先生、しゅくだいわすれました』でホワイトレイブンス2016選定。『神隠しの教室』で2017年野間児童文芸賞受賞。『マスク越しのおはよう』で2023年日本児童文学者協会賞受賞。他の作品に『夜間中学へようこそ』『今、空に翼広げて』『ボーダレスケアラー』『いつかの約束１９４５』『しょうがっこうが、きらいです！』『アリゲーターガーは、月を見る』など多数。新美南吉文学賞選考委員。

【商品概要】

『万丸食堂、奇跡のソフトクリーム』

著：山本悦子

装画：にこ

装幀：池田進吾

定価：1,650円 (税込）

発売日：2026年2月18日（水）

判型：B6／158ページ／ハードカバー

ISBN：978-4-652-20738-3

発行所：株式会社理論社

理論社サイト：https://www.rironsha.com/book/20738(https://www.rironsha.com/book/20738)