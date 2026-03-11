【CASETiFY】CASETiFY STUDiO 池袋PARCOが2026年春に待望のリニューアルオープン！

Casetagram LimitedCASETiFY STUDiO 池袋PARCO

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性や創造性を表現する場を提供するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY(ケースティファイ)(https://www.casetify.com/ja_JP/)」は、大規模改装を経て進化を遂げる池袋PARCO内に、リニューアル店舗「CASETiFY STUDiO 池袋PARCO」を2026年3月19日(木)オープンいたします。

1969年のオープン以来最大規模となるリニューアルを実施する池袋PARCO店にて、CASETiFYは、自己表現、ファッション性と様々なカルチャー、そして高い耐久性を兼ね備えた唯一無二のテックアクセサリーを展開。池袋という多様なカルチャーが交差するこのエリアにさらなる創造性あふれるカスタマー体験をご提案いたします 。

CASETiFY STUDiO 池袋PARCO

⚫︎「Esther Bunny」池袋PARCO店限定デザイン＆コレクション先行販売

リニューアルを記念し、世界中から注目を集めているイラストレーターEsther Kim (エスター・キム) 氏が手がける大人気キャラクター「Esther Bunny」とのコラボレーションの新コレクションを3月24日(火)の一般発売に先駆け、池袋PARCO店限定で先行販売いたします。さらに、このリニューアル店舗でしか手に入らない池袋PARCO店限定デザインの展開など、ファン垂涎のラインナップをご用意しております。

「Esther Bunny」コレクション 池袋PARCO店限定デザイン

⚫︎自分らしさを表現する「Show Your Colors」

テックアクセサリーからスーツケースまで、自分らしさを表現するトータルカスタマイズ体験を提供するCASETiFY。今回リニューアルオープンする池袋PARCO店では、背景カラー・デザイン・フォントを自由に組み合わせられるカスタム スマホケースやテックアクセサリーをはじめ、優れた耐久性とデザイン性を兼ね備えたスーツケース コレクションを展開する「CASETiFY Travel」も取り揃え、様々なアイテムを実際に手にとっていただける店舗へとリニューアルしました。

CASETiFY STUDiO 池袋PARCO

さらに、国内2店舗目となる待望の「カスタムチャームバー」が池袋PARCO店に登場。チャームキューブやキーチャームを自由に組み合わせ、スマホストラップやケースを自分だけのスタイルにアレンジできる、没入型のカスタマイズ体験をお楽しみいただけます。

進化を続ける池袋の街に合わせ、スマホケースからトラベルアイテムまで、お客様一人ひとりの個性を最大限に輝かせるライフスタイル提案をいたします。

CASETiFY STUDiO 池袋PARCO

⚫︎購入特典

3月19日(木)より「Esther Bunny」ステッカーのプレゼントキャンペーンを実施いたします。CASETiFY STUDiO 池袋PARCO店にて、店内すべてのアイテムを対象に合計11,000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様へ、先着で限定ステッカーを1点プレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。



真っ白なキャンバスに見立てたスマホケースに無限のカスタムオプションで自分らしさを表現することは、CASETiFYの大切なブランドアイデンティティ「Show Your Colors」です。

スマホケースやスマホストラップ、パソコンケースなど、身近なテックアクセサリーからスーツケースまで、自分らしくカスタマイズできるCASETiFYを、池袋近隣の方々をはじめ、多くの方々に楽しんでいただけますと幸いです。



詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でご確認いただけます。

━━━━━━━━━━━━

リニューアル店舗情報

━━━━━━━━━━━━

⚫︎店舗名：CASETiFY STUDiO 池袋PARCO

⚫︎開店日：2026年3月19日(木)

⚫︎住 所：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2

⚫︎営業時間：11:00～21:00 (パルコの営業時間に準ずる)

⚫︎売場面積 (増床後)： 67.81平方メートル

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYについて

━━━━━━━━━━━━

CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)



