【ヴァンドーム青山】3/11（水）より、「Brise-legere（涼やかな微風）」をシーズンテーマにした2026春夏コレクションを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

「知的・エレガンス・ベーシック」をキーワードに、日常使いの出来る上品で瑞々しいジュエリーを提案するヴァンドーム青山。2026年3月11日より「Brise-legere（涼やかな微風）」をシーズンテーマに、優しくそよぐ風や、柔らかに揺れる水面をイメージした安らぎを与えてくれるコレクションを発売。

ブレスレット：PT,ダイヤモンド \121,000 ★ ネックレス ：PT,ダイヤモンド \187,000 ★ ピアス ：PT,ダイヤモンド \158,400ピアス ：PT,淡水パール,ダイヤモンド\124,300 ネックレス(上)：PT,ダイヤモンド \187,000 ★ ネックレス(下)：PT,ダイヤモンド \242,000

微風が揺らす水面に浮かび、ゆったりと形を変えながら流れてゆく不規則なシルエット。

そんな穏やかでリラックスしたムードを、プラチナの滑らかなフォルムに投影した新作ジュエリー。

心地よい揺らぎが誘う、静かな安らぎの世界。 涼やかでリラックスした風を感じさせるアイテムは、

日常の何気ない瞬間に洗練された輝きを添え、身に着けるたび、凛とした心地よさで満たしてくれます。

ネックレス：K18YG,ダイヤモンド \192,500 ★ ピアス ：K18YG \81,400 ダブルフィンガーリング：K18YG \462,000 リング ：K18YG,ダイヤモンド \132,000リング ：K18YG,ダイヤモンド \132,000 ピアス ：K18YG,ダイヤモンド \103,400 ★ ネックレス：K18YG,ダイヤモンド \192,500 ★

ゴールドジュエリーは、滴り落ちる直前の「雫」の一瞬を形にした、凛とした瑞々しさが魅力。

重心を低く抑えた縦長のシルエットや、中空に浮いているかのようなダイヤモンドのセッティングが、

胸元や耳元にシャープな印象を与えます。

艶やかなベネチアンチェーンや、光を反射してしなやかに揺れるロングピアスは、仕草に合わせてしなやかにスイングし、ゴールドの粒が繊細に輝きます。

《 Special Box 》

★印のついたアイテムをご購入の方には、スペシャルボックスに入れてお渡しいたします。

数に限りがございますので、ご了承ください。

■ヴァンドーム青山公式サイト 「Brise-legere（涼やかな微風）」

>> https://vendome.jp/aoyama/feature/2026ss(https://vendome.jp/aoyama/feature/2026ss)

■ヴァンドーム青山公式Instagram

>> https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/(https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/)

■ヴァンドーム青山公式X

>> https://x.com/Vendome_Aoyama(https://x.com/Vendome_Aoyama)