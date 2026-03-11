【ヴァンドーム青山】3/11（水）より、「Brise-legere（涼やかな微風）」をシーズンテーマにした2026春夏コレクションを発売

写真拡大 (全5枚)

株式会社ヴァンドームヤマダ

「知的・エレガンス・ベーシック」をキーワードに、日常使いの出来る上品で瑞々しいジュエリーを提案するヴァンドーム青山。2026年3月11日より「Brise-legere（涼やかな微風）」をシーズンテーマに、優しくそよぐ風や、柔らかに揺れる水面をイメージした安らぎを与えてくれるコレクションを発売。




ブレスレット：PT,ダイヤモンド \121,000 ★　　　　　　 　　ネックレス　：PT,ダイヤモンド \187,000 ★　　　　　　　　　　　ピアス　　　：PT,ダイヤモンド \158,400

ピアス　　 　：PT,淡水パール,ダイヤモンド\124,300　　　　　ネックレス(上)：PT,ダイヤモンド　　 　　\187,000 ★　　　ネックレス(下)：PT,ダイヤモンド　　　 　\242,000


微風が揺らす水面に浮かび、ゆったりと形を変えながら流れてゆく不規則なシルエット。


そんな穏やかでリラックスしたムードを、プラチナの滑らかなフォルムに投影した新作ジュエリー。



心地よい揺らぎが誘う、静かな安らぎの世界。 涼やかでリラックスした風を感じさせるアイテムは、


日常の何気ない瞬間に洗練された輝きを添え、身に着けるたび、凛とした心地よさで満たしてくれます。




ネックレス：K18YG,ダイヤモンド　\192,500 ★　　　　　　ピアス　　：K18YG　　　　　　　　\81,400　　　　　　　　　　　　　　ダブルフィンガーリング：K18YG 　\462,000　　　　　　　　　　　リング　　：K18YG,ダイヤモンド　\132,000

リング　　：K18YG,ダイヤモンド　\132,000　　　　　　　ピアス　　：K18YG,ダイヤモンド　\103,400 ★　　　　　　ネックレス：K18YG,ダイヤモンド　\192,500 ★


ゴールドジュエリーは、滴り落ちる直前の「雫」の一瞬を形にした、凛とした瑞々しさが魅力。



重心を低く抑えた縦長のシルエットや、中空に浮いているかのようなダイヤモンドのセッティングが、


胸元や耳元にシャープな印象を与えます。



艶やかなベネチアンチェーンや、光を反射してしなやかに揺れるロングピアスは、仕草に合わせてしなやかにスイングし、ゴールドの粒が繊細に輝きます。






《 Special Box 》



★印のついたアイテムをご購入の方には、スペシャルボックスに入れてお渡しいたします。


数に限りがございますので、ご了承ください。







■ヴァンドーム青山公式サイト　「Brise-legere（涼やかな微風）」


>>　https://vendome.jp/aoyama/feature/2026ss(https://vendome.jp/aoyama/feature/2026ss)



■ヴァンドーム青山公式Instagram


>>　https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/(https://www.instagram.com/vendomeaoyama_official/)



■ヴァンドーム青山公式X


>>　https://x.com/Vendome_Aoyama(https://x.com/Vendome_Aoyama)