ホテルの食事提供をもっと手軽に | レンジ調理で提供できる冷凍弁当のラインナップを拡充

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://reitaku.online/

「電子レンジで温めるだけで提供可能な冷凍弁当」に新たなメニューが加わり、ラインナップを拡充いたしました。

近年、宿泊施設では人手不足や深夜帯の対応、インバウンド需要の増加などにより、簡単に提供できる食事サービスへのニーズが高まっています。

本商品は、電子レンジで温めるだけで提供できるため、調理スタッフが不在の時間帯でも手軽に食事提供が可能です。

また、冷凍保存のためロスが少なく、フロント販売や客室サービス、夜食対応など、さまざまなシーンで活用いただけます。

和食・洋食など複数のメニューをラインナップし、宿泊者の多様なニーズに対応いたします。

■商品紹介

国産豚の焼売弁当国産鶏のチキンレンコンボール甘酢あんかけ弁当おとなのお子様ランチ国産鶏のから揚げ弁当国産鶏の酢鶏弁当大学芋

■活用シーン

・ホテルの朝食や夜食サービスとして

・サウナ 温浴施設の軽食メニューとして

・冷凍自動販売機の販売商品として

・社員食堂（社食）のメニューとして

～「冷TAKU(れいたく)」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

▼LINE

https://lin.ee/GcS4ruQ

▼Instagram

https://www.instagram.com/frozen_vender/

◆全国の美味しい冷凍食品 卸・仕入のお問い合わせはこちらより

https://frozen-vender.jp/lp/sales/