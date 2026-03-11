大谷翔平の桁違いパワーの秘密とは？「ポテンシャルは170km/h」“規格外の肉体”に筋肉博士も期待／ WBC台湾戦ホームランのメカニズムを川崎宗則が徹底解説！『ABEMAスポーツタイム』

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月8日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送し、番組放送後より無料見逃し配信が開始いたしました。ぜひ、ご覧ください。https://abema.go.link/4jdUj

株式会社AbemaTV

本番組は、“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。野球やサッカーを中心に、注目スポーツの最新情報を毎週日曜夜10時から生放送でお届けしています。

本放送回では、メインコメンテーターを務める元メジャーリーグ選手・川崎宗則氏、元サッカー日本代表・稲本潤一氏に加え、ゲストとして“筋肉博士”こと順天堂大学スポーツ健康科学部教授・谷本道哉氏が初登場し、「大谷の肉体 徹底解剖SP」を実施しました。

■筋肉博士が解説！大谷翔平の“桁違いパワー”のメカニズムとは？川崎宗則がWBC台湾戦ホームランを解説

番組では、「大谷の肉体 徹底解剖SP」と題し、大谷翔平選手の桁違いのパワーの秘密を特集。そのメカニズムを筋肉に関する研究のスペシャリストである谷本教授とともに紐解いていきました。

まず、WBC台湾戦で放ったホームランについて、稲本氏が「体勢があまり良くないように見えたのに、なぜホームランになったのか」と疑問を投げかけると、川崎氏は「遅い球に合わせながらも、バットのヘッドはしっかり加速している」と分析。「普通のプロ野球選手ならあの体勢では飛ばない。あれが100mを超えていくのは大谷選手のパワーがあるから」と語り、桁違いの打球を生み出すスイングを説明しました。

これを受け、谷本教授は大谷選手のパワーの源となる筋肉について解説。「一般的にムキムキな人というと逆三角形のイメージが強いと思いますが、大谷選手は“寸胴型”なんです。それは、脇腹の内腹斜筋が非常に発達しているから」と説明。この筋肉は身体を強く捻る動作に重要な役割を果たすといい、「このドラム缶のような胴体が、足からの力を腕へ伝えている。普通の外野フライがホームランになるのは、この体幹の強さがあるから」と分析しました。

【動画】川崎宗則がWBC台湾戦ホームランを解説「普通のプロ野球選手ならあの体勢では飛ばない」(https://x.com/ABEMA_baseball/status/2031607941116342421)

■トミー・ジョン手術後に球速が上がる？筋肉博士が“都市伝説”の真相を語る！川崎宗則によるMAX球速予想も！大谷翔平の“規格外の肉体”に専門家も期待

また、番組では、大谷選手がトミー・ジョン手術後に球速を上げている理由についても議論が展開されました。

大谷選手は2025年の復帰登板で最速161.3km/h、さらにその後の登板では163.7km/hを記録し、MLB自己最速を更新。野球ファンの間では「トミー・ジョン手術後、スピードが上がる」という都市伝説も囁かれていますが、この現象について谷本教授は「手術のおかげというより、手術によって早い球を投げる力に肘が耐えられるようになる。そこで思いっきり投げられるようになり、結果球が速くなるんです」と説明。「肘の怪我は、速球投手の宿命。ここを守る筋肉は基本的にないんです。だから球数制限をしないといけない」と話しつつ、「腱が強くなることで一番スピードが出るフォームで投げても肘が耐えられるってところもあると思います」と解説しました。

また、「MAX何キロくらいまで可能だと思う？」と問われると、谷本教授は「ポテンシャルとしては170km/hも可能」と言及。ただし条件があるとも話し、「ホームランを量産するバッターと最速投手を同時に成立させるのはバイオメカニクス的には非常に難しい」「打者として必要な腕の筋肉が、投手としては荷物になってしまう。球速だけを速くしようと思うと、もう少し腕を細くした方がいい」と二刀流の難しさを指摘しました。

この谷本教授の解説を受け、川崎氏は、大谷選手の今後の球速の最終予想として「168km/h」と回答。「170km/hはまだ先の夢として、まずはあの腕の太さのままで、168km/hを一球出してほしい。それができたらまた論文が変わりそうですね」と期待を寄せると、谷本教授も「僕らの常識を覆すのが大谷さん。理屈では難しいことをやってしまう可能性がある」とコメント。さらに「ホームランキングでありながら、最速投手という存在を見てみたい」と語り、大谷選手の“規格外の肉体”がこれからどんな進化を見せるのか、スタジオ一同の期待が高まりました。

また、過去のインタビューで大谷選手が「野球選手じゃなかったら宇宙飛行士になってみたい」と語っていたエピソードが紹介されると、川崎氏は「大谷選手なら何にでもなれそう」とコメント。谷本教授も「大谷選手ほどの身体能力なら、宇宙に行かないと相手がいないのでは」と笑いながら語り、スタジオは大きな盛り上がりを見せました。

■『ABEMAスポーツタイム』概要

#126放送日時：3月8日（日）夜10時～10時30分

放送URL：https://abema.go.link/4jdUj

出演者：

【メインコメンテーター】

川崎宗則、稲本潤一

【ゲスト】

谷本道哉

【進行】

西澤由夏

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。