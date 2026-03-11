「CLIP STUDIO PAINT」のブランドロゴをリニューアル　“創作体験そのものの楽しさ”を象徴するデザインへ

株式会社セルシス

セルシスは、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」のブランドロゴをリニューアルしました。



当社は30年以上にわたり蓄積してきた独自のグラフィック技術をもとに、2012年から「CLIP STUDIO PAINT」を提供し、全世界のクリエイターを支援してまいりました。今回の刷新では、これまで築き上げてきた「信頼」や「高機能」を象徴するモノトーンを基調としたスタイリッシュなカラーリングから、従来のフォルムは継承しつつ、多彩な色が溶け合うグラデーションへと一新しました。描くことで体感できる「創作体験そのものの楽しさ」を想起させる、親しみやすく鮮やかなアプリのイメージへとリニューアルしました。

当社は、この度のロゴリニューアルを通じて、若年層を含む次世代のクリエイターへ創作の楽しさを広げるとともに、「CLIP STUDIO PAINT」のアップデートやすべてのクリエイターが安心して活動できる新たなプラットフォームの展開を推進し、グローバル市場でのさらなるシェア拡大と企業価値の向上に努めてまいります。





CLIP STUDIO PAINTについて

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに2012年より提供しています。全世界で6,000万人以上（*）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



