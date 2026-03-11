3sixteen × Saucony “GUIDE v7.3s”を2026年3月14日（土）発売！

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

丸紅コンシューマーブランズ株式会社が展開する米国発のパフォーマンスランニングライフスタイルブランド「Saucony（サッカニー）」は、ニューヨーク発のメンズウェアブランド 3sixteen（スリーシックスティーン）とのコラボレーションモデル“GUIDE v7.3s”を2026年3月14日（土）に発売いたします。

本作は、優れた安定性とクッション性で知られる2000年代のランニングシューズ「Guide 7」をベースに、3sixteenが得意とする素材使いとエイジング”の哲学を組み合わせて再解釈したモデルです。カラーは、落ち着いたグレートーンに差し色を効かせた「Graphite（グラファイト）」と、レトロな蛍光色を思わせるイエローグリーンの「Lime（ライム）」の2色展開。

ヴィンテージコンピューターからインスピレーションを得たカラーリングと素材使いにより、「新しいのに最初から少し使い込まれたような」ムードをまとった一足に仕上がりました。

BRAND OVERVIEW - 3sixteen

3sixteenは、2003年にニューヨークでスタートしたメンズウェアブランドです。

日本の一流デニム工場と協業し、オリジナルで開発したプレミアムなセルビッジデニムを、アメリカ国内で裁断・縫製することからブランドの歩みは始まりました。丈夫で長持ちするジーンズと、ワードローブに長く残るタイムレスな定番アイテムによって、多くのファンを獲得しています。

ブランドの哲学の核にあるのは、耐久性があり、長く着用できること、シンプルかつミニマルで、さまざまなスタイルに合わせやすいこと、時間の経過とともに美しくエイジングし、着る人と一緒に「育っていく」こと、という3つの考え方です。

この哲学はジーンズだけでなく、シーズンごとのコレクションにも貫かれており、生地やボタン、ファスナーなどのパーツはすべて「時間とともにどれだけ良い表情になっていくか」を基準に選ばれています。3sixteenは、「ただ古くなった服」ではなく、「よく育った、愛着のわく服」を届けることを目指しています。

近年では、共同創業者アンドリュー・チェンやブランドコミュニティがランニングやアウトドアアクティビティを楽しむようになったことをきっかけに、アクティブウェアのラインナップも拡大。デニムで培った哲学を、スポーツや外遊びのシーンにも広げています。

コラボレーションについて

3sixteenとSauconyによる2度目のコラボレーションとなり、3sixteenらしい「履き始めからすでに少し使い込まれたような」ムードをプラスしました。デザインのインスピレーション源は「ヴィンテージコンピューター」。初期のデスクトップPCやブラウン管モニター、周辺機器の配色から着想を得て、アッパーにはトライアングルパターンのメッシュと毛足のあるプレミアムスエード、ヌバックをレイヤー状に配置。ヴィンテージ感のあるクリームトーンのソールカラーと組み合わせることで、当時の機器を思わせる“レトロだけれど新鮮”な表情を生み出しています。シュータンはナイロン仕上げのフォームをあえて露出させた仕様で、90-00年代のランニングシューズを思わせるルックスに。タンやインソールには3sixteen × Sauconyのコラボロゴをあしらい、ヒールにはデボス（型押し）の3sixteenロゴをさりげなく配置しました。

さらに、プロジェクト名を冠した専用のシューズボックスを用意。ボックス全体を使ってプロダクトコンセプトを表現し、開封する瞬間まで含めてコラボレーションの世界観を楽しめる仕様となっています。履き込むほどに、スエードやメッシュ、ミッドソールそれぞれの素材が経年変化し、自分だけの一足へと“育っていく”モデルです。

【商品情報】

商品名：3SIXTEEN X GUIDE 7 “GUIDE v7.3s”

カラー：Graphite（グラファイト）、Lime（ライム）

発売日：2026年3月14日（土）

取扱店舗：Saucony HARAJUKU FLAGSHIP、Saucony公式オンラインストア、atmos、atmos pink、Kith、GR8、mita sneakers

販売価格：\27,500（税込）

サイズ展開：Unisex 23.5cm-30.0cm

Graphite（グラファイト）Lime（ライム）

Saucony（サッカニー）について

Saucony は「オリジナル ランニング ブランド」であり、Wolverine World Wide, Inc.(NYSE:WWW) の一部門で、イノベーション、スタイル、カルチャーを融合させた世界有数のパフォーマンスランニングブランドです。「PWRRUN(TM) PB」「PWRRUN+(TM)」「SPEEDROLL(TM)」など、数々の受賞歴を誇るテクノロジーで広く知られており、ロード、トレイル、オリジナルスといった各カテゴリーで、革新的な技術とライフスタイルに特化したフットウェアやアパレルを展開しています。1898年にアメリカで設立され、100年以上にわたりランナーの足元を支え続けているSauconyはランニングカルチャーや自己表現、そして世界への影響力を通じて、人々がより良い人生を送るためのインスピレーションを与え、サポートすることを使命としています。

Saucony Japan公式インスタグラム：https://www.instagram.com/saucony_japan

会社概要

丸紅コンシューマーブランズは、ビジョンである「EverStride(エバーストライド)」を掲げ、靴事業を起点に未来を創造する企業です。（「EverStride」は「Everlasting」「永続する」と「Stride(歩み)」を組み合わせた言葉で、仲間とともに歩み続ける姿勢を表しています）設立30周年を迎えた2024年5月、「丸紅フットウェア」から社名を変更し、「IFME」や「MERRELL」「ROCKPORT」「CARIUMA」「Saucony」「Kizik」など多彩なブランドを通じて消費者への新たな価値づくりに挑戦しています。

本社所在地:東京都台東区台東 1 丁目 30 番 7 号 秋葉原アイマークビル 12 階

HP:https://www.marucob.com/