株式会社ロックスライフ、「冷徹の虎」南原竜樹のYouTubeを再始動

株式会社ロックスライフ

株式会社ロックスライフ（東京都港区、代表取締役：古谷隆一）は、実業家であり「冷徹の虎」として知られる南原竜樹のYouTubeチャンネルの再始動を支援し、コンテンツ制作および運営を開始したことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、これまで数多くの事業を立ち上げてきた南原竜樹氏の経験や経営哲学、リアルなビジネスの裏側をYouTubeを通じて発信。起業家やビジネスパーソン、挑戦を志す若い世代に向けて、実践的な知見や思考法を届けていきます。

チャンネルでは、ビジネス解説、起業相談、実体験をもとにしたトークコンテンツなど、多様な企画を展開予定です。南原氏ならではの鋭い視点と率直なコメントにより、既存のビジネス系コンテンツとは一線を画す内容を発信していきます。



チャンネル登録はこちらから▷▷▷https://www.youtube.com/@nambara(https://www.youtube.com/@nambara)



また、YouTubeチャンネル制作・運営支援に加え、南原竜樹氏が参画する『経営・ブランディング顧問』の提供も開始しています。本取り組みでは、経営戦略への伴走支援に加え、YouTubeなどのメディア発信を組み合わせることで、企業のブランド価値向上や認知拡大を総合的に支援してまいります。

株式会社ロックスライフは、本プロジェクトを通じてYouTubeをはじめとするデジタルメディア領域におけるコンテンツプロデュースを強化し、企業や経営者の価値ある情報発信を支援してまいります。



【会社概要】

社名：株式会社ロックスライフ

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表取締役：古谷隆一

事業内容：企業の売上成長を目的とした総合マーケティング支援を提供しています。

市場分析をもとにしたマーケティング課題の抽出から、具体的な施策の立案・実行までを一貫してサポートしています。

主なサービスとして、Web広告の運用代行、YouTubeチャンネルの企画・運営プロデュース、アフィリエイト発信、タクシー広告などの交通広告の手配、ならびに大手企業のメーリングリストを活用した情報配信など、多様な媒体を活用したプロモーション支援を行っています。

オンラインとオフラインを組み合わせた戦略的なマーケティング施策により、企業の認知拡大と売上向上を支援しています。

設立：2015年6月

HP：https://rocks-life.jp/(https://rocks-life.jp/)

問い合わせ先：contact@rocks-life.jp

担当：前田・葛西