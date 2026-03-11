CLATHASから『PEANUTS』とのコラボレーションアイテムが登場　　～遊び心と上品さを掛け合わせた大人のためのコレクション～

株式会社クイーポ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡田敏）が運営するライセンスブランド「CLATHAS(クレイサス)」は、世界中で愛される「PEANUTS」とのコラボレーションアイテムを発売中です。




CLATHAS×PEANUTSのコラボレーションアイテムが、今年も登場。
PEANUTSの遊び心ある世界観とCLATHASらしい上品さを掛け合わせたコレクションです。


カラーバリエーションは、グレー、ライトピンク、ネイビーの全3色展開。
スヌーピーを象徴する足跡モチーフをフロントからサイドへとさりげなく配し、カラフルで愛らしいアクセントをプラスしました。
持つだけで気分が明るくなるようなデザインでありながら、大人のスタイリングにも自然に馴染みます。




グレー/ライトピンク 　　　　　　　　　　　　　　　　　2wayトートバッグ(小)\14,300(税込)　　　　　　　　　 2wayトートバッグ(大)\15,400(税込)

ネイビー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


シルエットには、人気の「グラシエ」シリーズを採用。
サイズは大・小の2サイズ展開で、用途やシーンに合わせて選べるのも魅力です。
大サイズは肩掛けが可能で、荷物が多い日やお出かけにも活躍。
小サイズはコンパクトながらも存在感があり、手持ちバッグとしてコーディネートのアクセントに。


いずれのサイズもショルダーストラップ付きの2WAY仕様で、シーンに応じた使い分けが可能です。
さらに、ブランドアイコンであるカメリアをチャームと背面にしっかりと配置し、遊び心のあるデザインに、さりげない上品さをプラスしました。



可愛さだけにとどまらない、大人のためのPEANUTSコラボレーション。
デイリーからお出かけまで幅広いシーンで楽しめるアイテムに仕上がっています。

【取扱店舗】


全国の百貨店・専門店・ECサイト

