CLATHASから『PEANUTS』とのコラボレーションアイテムが登場　　～遊び心と上品さを掛け合わせた大人のためのコレクション～

株式会社クイーポ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡田敏）が運営するライセンスブランド「CLATHAS(クレイサス)」は、世界中で愛される「PEANUTS」とのコラボレーションアイテムを発売中です。

CLATHAS×PEANUTSのコラボレーションアイテムが、今年も登場。

PEANUTSの遊び心ある世界観とCLATHASらしい上品さを掛け合わせたコレクションです。

カラーバリエーションは、グレー、ライトピンク、ネイビーの全3色展開。

スヌーピーを象徴する足跡モチーフをフロントからサイドへとさりげなく配し、カラフルで愛らしいアクセントをプラスしました。

持つだけで気分が明るくなるようなデザインでありながら、大人のスタイリングにも自然に馴染みます。

グレー/ライトピンク 2wayトートバッグ(小)\14,300(税込) 2wayトートバッグ(大)\15,400(税込)ネイビー

シルエットには、人気の「グラシエ」シリーズを採用。

サイズは大・小の2サイズ展開で、用途やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

大サイズは肩掛けが可能で、荷物が多い日やお出かけにも活躍。

小サイズはコンパクトながらも存在感があり、手持ちバッグとしてコーディネートのアクセントに。

いずれのサイズもショルダーストラップ付きの2WAY仕様で、シーンに応じた使い分けが可能です。

さらに、ブランドアイコンであるカメリアをチャームと背面にしっかりと配置し、遊び心のあるデザインに、さりげない上品さをプラスしました。

可愛さだけにとどまらない、大人のためのPEANUTSコラボレーション。

デイリーからお出かけまで幅広いシーンで楽しめるアイテムに仕上がっています。



【取扱店舗】

全国の百貨店・専門店・ECサイト



