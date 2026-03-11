茨城発「無限芋けんぴ」に 『ガールズ＆パンツァー 最終章』コラボ新作登場 限定ステッカー全6種（各商品3種）入り・2種を3月14日同時発売
茨城県ひたちなか市のさつまいもブランド「moymo（モイモ）」を展開する株式会社フクダは、素揚げのカリポリ食感が止まらない「無限芋けんぴ」の新ラインナップとして、アニメ『ガールズ＆パンツァー 最終章』とコラボレーションした2種の商品を、2026年3月14日（土）より発売いたします 。
「作品を味わう」という新しい体験
本商品は、茨城県産さつまいも「べにはるか」を使用した極細カリカリ芋けんぴに、作品の世界観をイメージした特製ディップソースを添えた新感覚の芋けんぴです。
聖グロリアーナ女学院の気品か、大洗女子学園の元気か？
1. 無限芋けんぴ ダージリンさまのバラ色ティーソース
コンセプト: 聖グロリアーナ女学院の隊長・ダージリンさまをイメージし、
バラ香る紅茶のディップソースを添えました 。
限定特典: 「ダージリンさまの格言ステッカー」入り
（全3種・ランダム封入）
2. 無限芋けんぴ 大洗女子のおいもキャラメル！ソース
コンセプト: 大洗女子学園のメンバーをイメージし、
香ばしく甘い、おいもキャラメルソースを添えました 。
限定特典: 「大洗女子学園・新旧生徒会メンバー ステッカー」入り
（全3種・ランダム封入）
【商品概要】
商品名: 無限芋けんぴ
（ダージリンさまのバラ色ティーソース / 大洗女子のおいもキャラメル！ソース）
発売日: 2026年3月14日（土）
価格: 750円（税込）
内容量: 芋けんぴ70g ＋ たれ21g
取り扱い店舗:
大洗まいわい市場
水戸駅ビル内（プラム水戸、茨城味撰倶楽部）他
moymoオンラインショップ（https://moymo.jp(https://moymo.jp) ）
【moymo(モイモ）】について
「オイモ モッテ ゴー！」
moymo(モイモ)は、さつまいも・ほしいもの魅力をもっと気軽に、もっと身近に楽しんでほしい
という想いから生まれたブランドです。
おやつの時間が、癒しの時間になるように。
いつでも、どんな気持ちの日も、あなたのそばに。
2026年 全国ほしいもグランプリ 準グランプリ受賞
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社 フクダ
広報担当：鈴木
〒312-0062
茨城県ひたちなか市高場1811-5
TEL：0120-99-2233
Mail：info@moymo.jp
s-kaori@fukuda-web.jp
URL: https://moymo.jp(https://moymo.jp)