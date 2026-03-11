茨城発「無限芋けんぴ」に 『ガールズ＆パンツァー 最終章』コラボ新作登場 限定ステッカー全6種（各商品3種）入り・2種を3月14日同時発売

株式会社フクダ

茨城県ひたちなか市のさつまいもブランド「moymo（モイモ）」を展開する株式会社フクダは、素揚げのカリポリ食感が止まらない「無限芋けんぴ」の新ラインナップとして、アニメ『ガールズ＆パンツァー 最終章』とコラボレーションした2種の商品を、2026年3月14日（土）より発売いたします 。

「作品を味わう」という新しい体験

本商品は、茨城県産さつまいも「べにはるか」を使用した極細カリカリ芋けんぴに、作品の世界観をイメージした特製ディップソースを添えた新感覚の芋けんぴです。

聖グロリアーナ女学院の気品か、大洗女子学園の元気か？



1. 無限芋けんぴ ダージリンさまのバラ色ティーソース

コンセプト: 聖グロリアーナ女学院の隊長・ダージリンさまをイメージし、

バラ香る紅茶のディップソースを添えました 。

限定特典: 「ダージリンさまの格言ステッカー」入り

（全3種・ランダム封入）

2. 無限芋けんぴ 大洗女子のおいもキャラメル！ソース

コンセプト: 大洗女子学園のメンバーをイメージし、

香ばしく甘い、おいもキャラメルソースを添えました 。

限定特典: 「大洗女子学園・新旧生徒会メンバー ステッカー」入り

（全3種・ランダム封入）

【商品概要】

商品名: 無限芋けんぴ

（ダージリンさまのバラ色ティーソース / 大洗女子のおいもキャラメル！ソース）

発売日: 2026年3月14日（土）

価格: 750円（税込）

内容量: 芋けんぴ70g ＋ たれ21g

取り扱い店舗:

大洗まいわい市場

水戸駅ビル内（プラム水戸、茨城味撰倶楽部）他

moymoオンラインショップ（https://moymo.jp(https://moymo.jp) ）

【moymo(モイモ）】について

「オイモ モッテ ゴー！」

moymo(モイモ)は、さつまいも・ほしいもの魅力をもっと気軽に、もっと身近に楽しんでほしい

という想いから生まれたブランドです。

おやつの時間が、癒しの時間になるように。

いつでも、どんな気持ちの日も、あなたのそばに。



2026年 全国ほしいもグランプリ 準グランプリ受賞





【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 フクダ

広報担当：鈴木

〒312-0062

茨城県ひたちなか市高場1811-5

TEL：0120-99-2233

Mail：info@moymo.jp

s-kaori@fukuda-web.jp

URL: https://moymo.jp(https://moymo.jp)