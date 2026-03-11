AKKODiSビジネスサポート、障がいのある社員と共に創るAI活用モデルを構築

AKKODiSコンサルティング株式会社

AKKODiSビジネスサポート株式会社（本社：東京都港区、以下 ABS） は、AKKODiS コンサルティング株式会社（本社：東京都港区）の障がい者雇用促進を目的とした特例子会社です。グループ会社のバックオフィス業務を担うABSは、社内業務に生成AI等を活用したオペレーションモデルを導入し、生産性向上と障がいのある社員のより多様な活躍支援を実現する取り組みを推進しています。



【背景】

ABSは、身体障がいや精神障がい、知的障がいなど、多様な障がいのある社員が中心となり、グループ企業のバックオフィス業務を支える特例子会社です。従来行っている定型業務において、「業務の標準化・効率化」「属人化の解消」さらには「社員の能力向上」を実現し、組織全体の生産性向上を加速させる必要がありました。そうした背景のもと、ABSはその実現手段として生成AIの活用に着目し、業務特化型AIエージェントの導入を契機に、さまざまな業務におけるオペレーションモデルを構築しています。

【障がいのある社員による生成AIの活用と「エンパワーメント」の実現】

障がいのある社員が生成AIを主体的に活用することで、業務効率化にとどまらず、自律的な就労環境の実現を促進しています。生成AIは作業負担の軽減だけでなく、情報整理や業務手順の理解を支援する「エンパワメントツール」として機能し、一人ひとりの能力発揮を後押ししています。これにより、社員の強みを最大限に活かした高品質な業務遂行が可能となり、新たな業務に安心して挑戦できる体制の構築を進めています。



【具体的なAI活用事例】

AIツールを複数の業務に導入し、具体的なAI活用事例の創出を進めています。これにより、従来は数日から数週間を要していた作業の大幅な短縮を実現し、スタッフの負担軽減と業務品質の向上に寄与しています。

【AKKODiSビジネスサポート 代表取締役社長 畠山 裕介によるコメント】

「ABSは、生成AIを積極的に取り入れることで、社員一人ひとりが自身の強みを活かし、多様な業務に主体的に挑戦できる環境づくりを進めています。特に障がいのある社員にとって、生成AIは業務上の負担や制約を軽減し、能力発揮を支えるツールとして大きな可能性を持っており、これからの働き方を支える重要な存在になると考えています。」

AKKODiSビジネスサポート株式会社について

AKKODiSビジネスサポートは、AKKODiSコンサルティング株式会社の障がい者雇用促進を目的とした、AKKODiSコンサルティング株式会社100％出資の子会社です。「誰もが活躍できる世界を創る」をビジョンに掲げ、Adecco Groupの仕事の一部を集約化し、それらを受託することで、グループ全体の業務効率化および総合力強化と成長の基盤となるよう取り組んでいます。

私たちは障がいを一つの個性として、個人が自らの障がいを乗り越え自立することで、責任と自信を保持できる社内環境を創造し、働くことの喜びを感じながら自己実現の後押しと、将来の夢を託せる企業作りを目指します。

AKKODiSコンサルティング株式会社について

Akkodisは、テクノロジーを駆使してプロセスや製品の開発、運用、最適化のあり方を再定義し、企業のイノベーションと成長を加速させるグローバルなデジタルエンジニアリングコンサルティング企業です。AI、データ、クラウド、エッジ、ソフトウェアエンジニアリングにおける深い専門性を強みに、戦略策定からコンサルティング、人財開発、実装まで、テクノロジーと人財を融合した包括的なソリューションを提供します。Akkodis Intelligenceへのコミットメントにより、テクノロジーの飛躍的な力と、人の創造性と協働という代替不可能な強みを結びつけ、企業の競争力を高めます。

Adecco Groupの一員としてスイスに本社を構え、Akkodisは30か国以上で50,000人のエンジニアとテックコンサルタントを擁し、Consulting、Talent、Solutions、Academyのサービスを展開しています。業界横断的な視点と確かな実行力により、複雑な課題を解決し、持続可能な成長を実現します。



日本法人のAKKODiSコンサルティング株式会社は、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」をビジョンに掲げ、6,000名を超える現場に精通したテックコンサルタントのチームが、顧客組織の現場と融合＜フュージョン＞する独自のアプローチにより、組織内部から変革を促進し、AIトランスフォーメーションを通じた飛躍的な生産性向上と世界スケールの事業をお客様と共に創出します。

