まるり「キミワズライ」TikTok関連動画1億回再生突破！Z世代共感ラブソングがバイラルヒット、TikTokキャンペーンも開催中。

株式会社Global Growth（本社：東京都、代表取締役：上野和孝、以下GGTK）は、当社所属アーティスト・まるりの楽曲「キミワズライ」が、ショート動画プラットフォーム TikTok において、楽曲を使用した関連動画の総再生数1億回を突破したことをお知らせいたします。

本楽曲は、恋をしたときのときめきや切なさ、胸が締め付けられるような感情を描いたラブソング。TikTokでは、歌ってみた動画やカップル動画、日常のワンシーンを切り取った投稿などに楽曲が使用され、ユーザー投稿をきっかけに拡散。多くの共感を集め、関連動画の総再生数が1億回を突破しました。



SNS上では、

「自分の恋を歌っているみたい」

「歌詞が刺さる」

「恋している人の気持ちそのもの」

といった声が多く寄せられており、Z世代を中心に共感を集める楽曲として広がりを見せています。

さらに現在、TikTokではユーザー参加型の歌ってみたキャンペーン「#まるりキミワズライ歌ってみたチャレンジ」を開催中。一般ユーザーからクリエイターまで幅広い参加を集めており、楽曲の世界観を表現した投稿が次々と生まれ、さらなる拡散を見せています。

近年、TikTokから生まれた楽曲がドラマやテレビ番組、CMソングとして起用される事例も増えており、今回のバイラルヒットをきっかけに「キミワズライ」のさらなる広がりにも注目が集まります。

■楽曲情報

キミワズライ

作詞・作曲：はるくん。（神が残した夢を喰う。）

アレンジ：マイキ

Stream / DL：https://sndo.ffm.to/2xyeomn

■まるり

プロフィール

福岡県出身の女性ソロアーティスト。透明感のある歌声と共感性の高い恋愛ソングで、Z世代を中心に支持を集めている。2022年5月、優里が作詞・作曲を手がけた1st Digital Single「好きだよ」でソロデビュー。SNSを中心に楽曲が広がり、TikTokやYouTubeなどでも若い世代から注目を集めている。

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@maruri_0304

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjy9O6T3nobpVDsLfnZ7Evw

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruridayo/

■株式会社Global Growth（GGTK）

株式会社Global Growthは、音楽アーティストやクリエイターのプロデュースを中心に展開するデジタルエンターテインメントカンパニー。自社IPの企画・プロデュースにも注力し、TikTok LIVE公式世界大会「TikTok LIVE FEST 2025」で世界5位に入賞したデジタルアイドル「1MB GIRLS」などを展開。また、TikTok Shopを中心としたライブコマース事業にも取り組んでいる。