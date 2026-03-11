春休みの食料支援

認定NPO法人 フードバンク目黒

フードバンク目黒では、給食の無い春休みに向けて、フードバンク目黒の利用者の中で18歳未満のお子様を抱えるご家庭に、お米やレトルト食品、缶詰、冷凍食品など、たくさんの食材をプレゼント致します。

3月12日（日）、3月26日（日）の2回の配布会にて、通常配布の食品とは別にお渡しさせていただきます。



元気で、安心して新学期が迎えられますように (ハート)

春休みこども応援プロジェクト 2026 - フードバンク目黒(https://foodbankmeguro.com/springsupport2026/)



多くの皆様に応援していただき、このプロジェクトを実施する事ができました。

資金のご寄付を頂いた方、食材のご寄付をいただいた方、食品の運搬や仕分け、袋詰め、配達に関わって下さったボランティアの皆様に深く感謝致します。

お渡しする食品

お米、イチゴ、ツナ缶、わしたポーク缶、トマトケチャップ、ホールコーン、パイナップル缶、味噌汁、お菓子、鶏唐揚げ（冷凍）、牛丼の具（冷凍）、等