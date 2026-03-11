【開催中】「動き出す浮世絵展 OSAKA」来場者数5万人突破！東京やイタリア・ミラノで35万人以上を動員した浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム。閉幕迫るこの機会をお見逃しなく。
株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「動き出す浮世絵展 OSAKA」（2026年1月17日（土）～2026年3月14日（土）までグランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ（大阪市大阪府）で開催中）の来場者が5万人突破しました。
（主催：動き出す浮世絵展 OSAKA実行委員会（テレビ大阪、日本経済新聞社、一旗、テレビ愛知）
5万人目の来場者は大阪市内からお越しの女性で、記念品として「動き出す浮世絵展」のトートバッグやクッキー、手ぬぐいなどが贈呈されました。
女性からは「東京で開催していたのを友人が観てすごく良かったので「ぜひ行きなさい」と言われ、来ました。浮世絵が動くって見ているとすごく迫力があって、特に最後の富士山に絵が映るのは綺麗で見惚れました。色が鮮やかで猫が登場したりと可愛い部分もあるので、どの年齢層でも楽しめると思いました。撮った写真を「今週最後だよ」と周りの友人などに教えてあげたいと思います。」などの感想をいただきました。
「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数エリアの立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。
これまでに名古屋、イタリア・ミラノ、鹿児島、東京、福岡で開催し、35万人を超える方にご来場いただきました。
また、「動き出す浮世絵展」はクールジャパン官民連携プラットフォーム（事務局：内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞を受賞しました。
会場内は全て写真・動画の撮影が可能で、幻想的な浮世絵の世界に飛び込んで撮影いただけます。
時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動する期間限定のイマーシブ（没入型）展覧会を、ぜひお楽しみください。
【動き出す浮世絵展 OSAKA 公式ウェブサイト】
https://www.ukiyoeimmersiveart.com/osaka
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
- 動き出す浮世絵展 OSAKA 開催概要
【名称】 動き出す浮世絵展 OSAKA
【日時】 2026年1月17日（土）～3月14日（土） 10:00～20:00（最終入場19:30）
※期間中休館日なし
【会場】 グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ（大阪府大阪市北区大深町3-1）
【内容】
葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、複数の立体映像空間で浮世絵の世界に没入できるイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。
「動き出す浮世絵展 OSAKA」では、大阪ならではの空間を通じて、大阪の浮世絵を紹介。浮世絵が持つ芸術的価値を深く掘り下げるだけでなく、当時の暮らしや楽しみなどの江戸文化をわかりやすく解説する展示内容もご用意しております。
【チケット】
＜料金＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/420_1_0cbda3fa0d68425ec6a4bc184d22fd94.jpg?v=202603110851 ]
※子ども料金は４歳以上中学生以下です。
※3歳以下の入場は無料です。（チケット不要）
※再入場はできません。
※未就学児のお子様だけの観覧はできません。
※お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません。
※会場の混雑状況によっては入場までお待ち頂く場合がございます。
※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。
【チケット購入先】
＜WEB販売＞
アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/KKt4kUzdG6/ticket0000045807)
ローソンチケット(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=734616)
楽天トラベル(https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/61885?scid=we_txp_ukiyoeimmersiveart-officialsite)
チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564177)
イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/3877460001-P0030004?P6=001&P1=0402&P59=1)
セブンチケット(https://7ticket.jp/s/113403/p/20260314/1) ※紙チケットのみ
tabiwa(https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=NK232400&utm_source=ukiyoeten_lp_web&utm_medium=referral&utm_campaign=202511_ukiyoeten_lp_web)
KKDAY(https://www.kkday.com/ja/product/536530?cid=23185&ud1=officialsite)
CNプレイガイド(https://www.cnplayguide.com/evt/evtdtl.aspx?ecd=CNK65585) ※紙チケットのみ
※システム利用料がかかる場合があります。
【主催】 動き出す浮世絵展 OSAKA 実行委員会（テレビ大阪、日本経済新聞社、一旗、テレビ愛知）
【特別協賛】 大同生命保険
【協力】 パナソニックコネクト、キャライノベイト、ナレッジキャピタル
【浮世絵アドバイザー】 堀口茉純
【企画制作】 一旗、テレビ愛知
【公式ウェブサイト】 https://www.ukiyoeimmersiveart.com/osaka
【公式インスタグラム】 @ukiyoeimmersiveart
#動き出す浮世絵展 ＃ukiyoeimmersiveart
- 動き出す浮世絵展 OSAKA 公式記録写真
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
動き出す浮世絵展 OSAKA
- 株式会社一旗 会社概要
一旗
一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。
「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。
【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）
【代表取締役】 東山武明
【設立】 2019年7月1日
【資本金】 5,971万円
【所在地】
(Nagoya Head Office)※本社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2
(Tokyo Office)
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
(Osaka Office)
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F
(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)
Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY
【事業内容】
デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）
デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）
【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/
【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/