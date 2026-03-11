物理蒸着コーティング 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月06に「物理蒸着コーティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。物理蒸着コーティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
物理蒸着コーティング市場の概要
物理蒸着コーティング 市場に関する当社の調査レポートによると、物理蒸着コーティング 市場規模は 2035 年に約 412 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 物理蒸着コーティング 市場規模は約 236 億米ドルとなっています。物理蒸着コーティング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、物理蒸着コーティング（PVA）市場シェアの拡大は、航空宇宙、自動車、医療、産業オートメーションなど、複数の分野における高性能切削工具の需要の高まりによるものです。長寿命、鋭い切れ刃、優れた寸法精度を求める世界的な高速とドライ加工への移行に加え、精密製造業の急速な拡大、チタン合金、ニッケル基超合金、炭素繊維複合材といった難削材の幅広い業界における使用増加も、市場の成長を支えています。
物理蒸着コーティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/physical-vapor-deposition-coatings-market/82632
物理蒸着コーティングに関する市場調査では、自動車の軽量化やEV部品の急速な拡大、電子機器および半導体製造におけるPVDの利用増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、化学蒸着法や熱溶射法に比べて蒸着速度が遅く、スループットに限界があるため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343885/images/bodyimage1】
物理蒸着コーティング市場セグメンテーションの傾向分析
物理蒸着コーティング 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、物理蒸着コーティング の市場調査は、技術別、アプリケーション別、材料のタイプ別、基板別、最終用途産業別 と地域に分割されています。
物理蒸着コーティング市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-82632
物理蒸着コーティング市場はアプリケーション別に基づいて、切削工具、マイクロエレクトロニクス、医療機器、太陽光発電製品、データストレージその他に分割されています。これらのうち、切削工具セグメントは、精密製造、航空宇宙、自動車、産業機械の各分野における高性能、高効率、高耐久性の工具に対する需要の高まりにより、予測期間中に40%のシェアを占めると予想されています。PVDコーティングされた工具は、コーティングされていない工具に比べて2―5倍の寿命があり、スクラップ率、機械のダウンタイム、工具在庫コストを削減することで、セグメントの成長を支えています。
物理蒸着コーティングの地域市場の見通し
