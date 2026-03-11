株式会社リプロセルの出資先（Steminent Biotherapeutics Inc.）による幹細胞新薬「Stemchymal(R)」の米国フェーズ２臨床試験開始およびグローバル展開に関するお知らせ

株式会社リプロセルの出資先（Steminent Biotherapeutics Inc.）による幹細胞新薬「Stemchymal(R)」の米国フェーズ２臨床試験開始およびグローバル展開に関するお知らせ