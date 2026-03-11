テレビ新広島は３月11日（水）、テレビ新広島本社にて「2026TSS春の番組改編記者発表」を行った。まずは編成部長の栗原昌哉が4月改編の基本方針を「TSS”第2章”はじまる」として説明。「開局50周年を迎えた昨年は、新キャッチ「ずきゅん。」とともに様々なキャンペーンを展開。51周年目となる4月からはTSS”第2章”、広島で唯一朝と夕方の２ベルトを持つテレビ局として、その面積を生かして広島の生活者の期待に応えるため、信頼される、笑顔になる、ためになる放送局を目指す」とその意図を語った。 今回の改編率はGP帯で40％超えと過去最大規模。自社制作番組も『ひろしま満点ママ！！』（毎週月～金・午前9時50分）、『TSSライク！』（毎週月～金・午後3時42分）ともにMCが変わり、記者発表には新しいキャスター陣が登壇した。 『ひろしま満点ママ！！』はこれまでMCを務めていた棚田徹アナウンサー、中西敦子アナウンサーに、2015年から約9年間夕方のニュースキャスターを務めていた衣笠梨代アナウンサーを加えた布陣に。一児の母でもある衣笠アナウンサーは「母になったことが、ニュースを担当していた頃との一番の違い。これまでのMCの方にリスペクトを忘れず等身大で頑張りたい」と意気込みを語った。番組は、火曜日に井上恵津子リポーターが広島のトレンドを調査する新コーナーも登場。「27年目の新たな挑戦」をテーマに、広島に元気な朝をお届けする。 また、「”暮らし”目線」を改編テーマに掲げる『TSSライク！』は、フィールドキャスターの野川諭生アナウンサーと辰已麗アナウンサーがスタジオのキャスターに新加入し、これまでの加藤雅也アナウンサー、岡野唯アナウンサーとの4人体制となる。入社3年目で初めてのスタジオキャスターに挑戦する辰已アナウンサーが、ランニングやドライブなどの趣味を交えながら「体力とフットワークには自信がある」と自己PRすると、他の3人からも「料理好きで早食い」「車でスーパー巡りをしている」などのエピソードが飛び出した。辰已アナウンサーは、金曜日の新コーナー「わたしの里山（すみか）」も担当。県内の中山間地域に足を運び、その土地ならではの魅力や課題を取材、その家で親しまれている料理を ”里山（すみか）ごはん”として伝授してもらう。

【自社制作番組】

■『ひろしま満点ママ！！』放送日時：毎週月～金曜日 午前9時50分～午前11時 ※金曜日午前10時50分まで出演者：棚田徹、衣笠梨代、中西敦子■『TSSライク！』放送日時：毎週月～金曜日 午後3時42分～午後7時出演者：加藤雅也、岡野唯、野川諭生、辰已麗

【フジテレビ番組】

■『STAR』放送日時：毎週木曜日 午後7時～午後8時出演者：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）内容：ゴールデン帯約10年ぶりの音楽番組。『めざましテレビ』（毎週月～金・午前5時25分）とコラボし、旬のアーティストたちの最新パフォーマンスと即時性のあるエンタメニュースを一挙にお届けする。■『かまいたちの瞬間回答！～60秒でお悩み解決～』放送日時：毎週金曜日 午後9時～午後9時58分出演者：かまいたち（山内健司、濱家隆一）、生野陽子（フジテレビアナウンサー）内容：4回の特番を経てレギュラー化。Yahoo！知恵袋に寄せられたお悩みを60秒で”瞬間”回答していく情報バラエティー番組。■『タイムレスマン』放送日時：毎週金曜日 午後9時58分～午後10時52分出演者：timelesz内容：深夜番組だったtimelesz初の冠バラエティーがゴールデン帯に進出。メンバー8人が「全力で、汗をかく！」を合言葉に全員一丸となってさまざまなロケに挑戦する。