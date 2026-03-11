「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 愛知県岡崎市内5店舗目！ FIT-EASY 岡崎稲熊店がグランドオープンしました 早期入会キャンペーン実施中

フィットイージー株式会社FIT-EASY 岡崎稲熊店 外観フィットイージー株式会社（本社：岐阜市）が全国展開するアミューズメントフィットネスクラブ「FIT-EASY 岡崎稲熊店」（愛知県岡崎市稲熊町1丁目23 2F）が2026年3月11日（水）にグランドオープンいたしました。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

FIT-EASY 岡崎稲熊店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

グランドオープンを記念して、オープニングキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に入会いただいた方は入会金や事務手数料、2026年4月までの月会費が無料となります。

FIT-EASY 岡崎稲熊店は、初心者から上級者まで満足いただけるフィットネスマシンはもちろん、天候を気にすることなく利用できるシミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、コワーキングスペースなど、多様なサービスを月会費のみでご利用いただけます。

◆「AIヘルスケアオートメーション（健康の自動化）」が実現する“次世代の健康管理”

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、考えなくても健康になれるようAIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション（健康の自動化）」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」領域にて、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：独自の「FIT-EASYアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIが分析し、最適なトレーニングプラン生成やライフスタイルのアドバイスなどを提示します。- 「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：アプリを通じて、店舗にいない時間でも日常生活をサポートし、「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

◆アミューズメントサービスの融合が創り出す、新たなウェルビーイング体験

フリーウエイトエリアFIT-GOLFFIT-SAUNA（個室サウナ）高濃度酸素ルームFIT-CHAIR（骨盤底筋マシン）FIT-SHAPE（ビートスリマー）

「FIT-EASY 岡崎稲熊店」では、単なるトレーニングにとどまらない、アミューズメントサービス同士の「掛け合わせ」による相乗効果を提案します。

最新・高品質のマシンを使ったトレーニングや天候を気にせず臨場感溢れるプレーが楽しめるシミュレーションゴルフや、インナーマッスルを効率よく鍛える「FIT-SHAPE」、座るだけで骨盤底筋をケアする「FIT-CHAIR」などのアミューズメントサービスを完備 。

これらで活発に身体を動かした後は、サウナでの温熱効果や高濃度酸素ルームによる細胞レベルのケアを組み合わせることで、新陳代謝の向上と疲労回復を劇的に促進します 。この「運動×リカバリー×リフレッシュ」のサイクルが、理想のボディメイクやメンタルケアを同時に叶えます。

▼「AI 顔認証システム」を導入し、安心安全を提供

入会時に登録した顔写真データを活用することで、専用キーやスマ ホなしで手ぶらでの入館が可能です。さらに、入会から 31日経過で全国の FIT-EASY 店舗をどこでも利用できるため、通勤途中や出張・ 旅行先でも気軽にご利用いただけます。

当店の多彩なアミューズメントサービスをご利用いただき、新たなウェルビーイング体験をお楽しみください。

◆FIT-EASY 岡崎稲熊店 概要

住所：愛知県岡崎市稲熊町1丁目23

開業日：2026年3月11日（水）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-okazakiinaguma/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_okazakiinaguma/

◆フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：259店舗 2026年3月11日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。