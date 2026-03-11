3/11～「支える人を、支える。」宮城発 機能性ウェア企業が 1着購入で1着寄附の新モデル始動

株式会社りらいぶ

機能性ウェアを展開する株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、株式会社paintory（本社︓岡山県津山市、代表取締役︓⽚山裕太）と共同で、購入1着につき支援先へ1着を寄贈する社会貢献プロジェクト「BUY ONE. GIVE ONE. project」を2026年3月11日(水)より開始いたします。

本プロジェクトは、お客様の購入行動そのものが支援先の寄附につながる社会支援型の取り組みです。

東日本大震災の経験を経て「支える人を支えたい」という想い

東日本大震災から15年。

2011年3月11日、当社代表は宮城・仙台で被災を経験しました。停電や断水の中で過ごした不安な時間、そして全国から届いた支援の力。その記憶はいまも強く刻まれています。

被災地は復興を遂げ、新たな街づくりが進んでいます。その歩みは、東北、そして日本の力を示すものと言えます。

一方で、地震や豪雨などの災害現場、そして高齢者支援や地域福祉の最前線は、少なからず“体力勝負”の現場でもあります。がれき撤去や物資運搬、長時間の立ち作業や屋外活動など、支援にあたる方々の身体的負担は決して小さくありません。しかし、そうした「支える側」を支える仕組みは、十分に整っているとは言い難いのが現状です。

宮城県仙台市に本社を置く企業として、今度は「支える側」に回りたい。その決意のもと、当社は「支える人を支える」取り組みとして、シャツ1枚の購入につき1枚を社会支援団体へ寄附する《BUY ONE. GIVE ONE. project》専用シャツを発売いたします。寄附先には、国内外の災害ボランティア団体をはじめ、地域社会を支える福祉団体を予定しています。

購入が支援につながる循環型モデルの仕組み

当社は、「支える人を支える」という想いのもと、お客様が1着購入するごとに、1着災害ボランティア団体や、社会福祉法人への寄附につながる仕組みを構築しました。

本プロジェクトでは、未使用の返品商品を再整備し、災害ボランティアの現場へ届けます。これにより、廃棄予定だった商品に新たな役割を与えると同時に、支援に携わる人々の身体のサポートを目指していきます。

単なる寄附ではなく、日常の購買行動が社会支援の循環を生む仕組みとして、支える人を、社会全体で支える仕組みづくりに取り組んでまいります。

プロジェクト概要

プロジェクト名：BUY ONE. GIVE ONE. project

共同企画 ：株式会社paintory

内容 ：対象商品を1着購入いただくごとに、支援先へ未使用品1着を寄贈

寄附商品 ：リライブシャツ／リライブインナー／リライブスパッツ 等

販売開始日 ：2026年3月11日(水)

販売方法 ：公式ショップの本プロジェクト専用ページにて販売

https://buy-onegive-one-project.myshopify.com/

【お問い合わせ先】

事業者名：株式会社paintory

電話番号：0120-931-853

URL ：https://paintory.co.jp/

販売商品

胸元に【BUY ONE. GIVE ONE. project】のロゴが入っています。バトンウェア

サイズ：S,M,L,LL

カラー：ブラック/ホワイト

素 材：綿100％

価 格：13,200円（税込）

株式会社りらいぶ 代表取締役 佐々木貴史 コメント

東日本大震災から15年が経ちました。多くの被災した地域は復興を遂げましたが、日本が災害と隣り合わせである現実は変わりません。これまで当社も被災地支援に取り組んできましたが、復旧・復興の最前線で活動するボランティアの皆さまの存在の大きさを改めて実感しました。

災害の現場も、地域福祉の現場も、少なからず体力勝負です。私たちはこれから、「支援する人を支える」という側面からも社会に貢献していきたいと考えています。

本プロジェクトを通じて、購入いただく一人ひとりの想いが、現場で活動する方々の支えとなる仕組みを広げてまいります。

リライブウェアとは

リライブウェアは遠赤外線を輻射し、着用するだけで血行を促進します。特殊な加工を施した複数の鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工することで物理的に身体の動きをサポートする「リライブ加工」が特徴です。リライブ加工によってパフォーマンスをサポートするだけではなく、日常的に取り入れていただくことで、身体の動きをサポートできます。

【株式会社りらいぶについて】

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2025年9月末時点で累計販売枚数400万着（集計期間：2019年7月1日～2025年9月30日）を達成しました。高齢者から肉体労働者、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/