ヒライデホームメイドストア　業務用小麦粉などの紙袋を再利用したアップサイクルバッグを4/3(金)より発売開始！

株式会社平出章商店（本社：浜松市東区中里町611-1、代表取締役社長：平出慎一郎）の運営する小売店舗ヒライデホームメイドストア（浜松市中区鴨江1-20-3）では、4月の12周年感謝祭に合わせて、業務用小麦粉などの入っていた紙袋を再利用したアップサイクルバッグの販売を開始します。

小分けした後の業務用粉袋を再利用！

小麦粉などの粉袋を加工したアップサイクルバッグ

ヒライデホームメイドストアは、製菓製パン材料を一般消費者向けに販売する小売店舗。普段ケーキ屋さんや和菓子屋さん、パン屋さんなどプロの方が扱う材料も小分けして販売をしています。なかでも主力商品は小麦粉。クッキー、スポンジケーキ、パンなど様々なお菓子やパンに適した小麦粉を販売していますが、もともと25kgと大きい量目の袋に入っているもの。そこでヒライデホームメイドストアでは業務用卸売りをしている本社よりこれらの小麦粉を取り寄せ、1kgや5kgなどに小分けをして販売しています。プロが使っている小麦粉をご家庭でもお使いいただけるということで、お菓子作りやパン作りをする一般のお客様に喜ばれています。

その小分け作業で発生するのがこの粉袋。ヒライデホームメイドストアでは1か月で25 kg袋約35袋程度の小分けをしており、その分の使用済み紙袋が発生しますが使い道がなくそのまま廃棄をしていました。ただ、これらの紙袋は大変丈夫であると同時に、それぞれのメーカーや商品によって素敵なデザインが施されています。これをこのまま廃棄するのはもったいないのではないかと考え、この粉袋をアップサイクルしたバッグを販売することとしました。

小分け後、廃棄している業務用小麦粉の空き袋。

製作は地元で活動するクラフト作家に依頼！

製作にあたったのは浜松市内で活動するクラフト作家『TaccoRemake』さん。『TaccoRemake』さんは以前よりネクタイや着物など使わなくなった衣類をバッグなどにリメイクをした創作活動をしており、浜松や豊橋のカルチャーセンターでリメイク講座の講師も務めた経歴もあります。80歳近い年齢にも関わらず、現在も週1回市内のギャラリーで少人数のリメイク講座を開催するなど意欲的に活動をされています。今回はその経験を活かして紙袋リメイクにもチャレンジしていただき、今回の商品が誕生することとなりました。

4/３(金)～開催のヒライデホームメイドストア12周年感謝祭で発売開始！

ヒライデホームメイドストアでは、毎年4月にリニューアル周年感謝祭を開催しています。

今年も日頃のご愛顧に感謝し、楽しい催し物をご用意。それにあわせて粉袋リユースバッグも販売を開始することで、多くの方に注目をしていただければと思います。

≪ヒライデホームメイドストア12周年感謝祭≫

開催期間：2026/4/3（金）～2026/4/11（土）☆木曜日日曜日は定休日です

内容：

１.おしゃれで実用的！粉袋アップサイクルバッグの販売開始！！

２.小麦粉・製菓製パン用米粉 10％OFF！！強力粉、薄力粉、人気の米粉も割引対象♪

３.税込3300円以上お買い上げで、「ヒライデオーガニック」商品、有機レーズンor有機バナナチップ

をプレゼント

※ヒライデホームメイドストアは、有機JAS認証を取得しています。

４.かんてんぱぱや道具セットなど豪華賞品があたる”ヒライデジャンボ”

税込1,000円ごとのお買い物でナンバー入りの抽選券をプレゼント！当選発表は4/13（月）

