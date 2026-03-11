【NEW】国産ジーンズ発祥の地・児島発。大人のための上質デニムブランド「ONO＋8186」公式オンラインストアがオープン

株式会社 caramo

「日本」をテーマにした珠⽟の逸品に出会えるECサイト「藤巻百貨店」（運営会社：株式会社caramo、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村亮、https://fujimaki-select.com/）が運営する「プレミアムブランドストアーズ（PREMIUM BRAND STORES）」に、国産デニムの聖地として知られる岡山県倉敷市・児島発のファクトリーブランド『ONO＋8186（オノプラスハチイチハチロク）』の公式オンラインストアが新たにオープンいたしました。

1960年代に国内初の生産を手がけた「国産ジーンズ発祥の地」、岡山県倉敷市・児島。世界中のデニムマニアが訪れるこの聖地で、ジーンズ縫製を専門とするファクトリーブランド『ONO＋8186』は誕生しました。本ストアでは、日本の職人技と現代のライフスタイルが融合した最新アイテムを、豊富なラインナップでお届けします。

詳細を見る :https://fujimaki-select.com/ono_plus_8186.html

国内外のメゾンが信頼を寄せる老舗工場「株式会社中重」

観光客やデニムマニアがこぞって訪れる、岡山県倉敷市の「児島・ジーンズストリート」と「倉敷・美観地区」。株式会社中重 代表取締役 山下善之氏

今回新たにオープンした『ONO＋8186』を手掛けるのは、1953年の創業以来、ジーンズの聖地“倉敷・児島”に拠点を置く縫製工場「株式会社中重（なかじゅう）」。同社は現代表・山下善之氏のもと、約70年もの長きにわたり、国内外の名だたるメゾンやラグジュアリーブランドのOEMを牽引してきました。

顧客からの「難題」とも呼べる高度な要求に対し、「NOと言わない」をモットーに数々の困難を乗り越えてきた同社。長年、黒子役としてファッション業界の第一線を支え続けてきましたが、「お客様の顔を見て、声を聞き、ダイレクトに反応するものづくりをしたい」という強い想いから、2014年にオリジナルブランド『ONO＋8186』を設立しました。これまで培ってきた最高峰の技術とノウハウが、すべてのアイテムに惜しみなく注ぎ込まれています。

アメカジ×イタリアンクラシコ。大人のための「シルエット」と「ストレッチ」

ジーンズといえばアメリカンカジュアルの直線的なシルエットが主流ですが、同ブランドが志向するのは、そこに「イタリアンクラシコ」の曲線的な色気をミックスさせたエレガントなデザインです。アメカジ由来の縫製工場でありながら、OEMで鍛え上げられた確かな技術力と、児島ならではの分業体制によるバックアップにより、この相反する要素の融合を実現しました。

仕事着と休日着の境目が曖昧になりつつある現代において、大人が真に心地よく着られる服とは何か。その問いに対する答えが、カジュアルアップとドレスダウンを叶える「絶妙なシルエット」と、全アイテムに採用された「ストレッチ素材」による極上の着心地です。

ブランド名に込められた「匠」への矜持

ブランド名には、彼らのものづくりへの深い哲学が刻まれています。

「ONO」

「匠」の文字の中心（魂）が「斤（ONO）」であることから、デニムの匠を目指す意思を表現。また、困難を極めても匠への道を日々精進する「On aNd On」、オン・オフ問わず大人の着用にちょうど良い「On Neutral Off」の意味が込められています。

「＋8186」

国際電話の日本の国番号「＋81」と、拠点である児島の市外局番「（0）86」を合わせたもの。倉敷・児島発の“メイド・イン・ジャパン”であることの意思表明です。

羽織るだけで大人のこなれ感。ソフトで軽く、動きやすい「究極のデニムコート」が登場！

第一弾発売の注目アイテムは「スーパーストレッチデニム・ショップコート」。ストンと落ちる綺麗なシルエットで、テーラードジャケットとカジュアルアウターの「いいとこ取り」をしたような、絶妙な大人スタイルが完成します。

9オンスのスーパーストレッチ素材を採用し、トップス感覚で一日中着ていても疲れない驚きの軽さと動きやすさを実現。さらに、ヴィンテージジーンズ由来の頑強な「巻き縫い」やさりげない赤いステッチなど、ファクトリーブランドならではの職人技も満載です。着込むほどに味わいが増す本格デニムを“育てる愉しみ”を味わいながら、春・秋の主役として大活躍する一着です。

スーパーストレッチデニム・ショップコート(https://fujimaki-select.com/item/392_0078PBS.html) 29,700円(税込)

このほかにも、ジーンズメーカーならではの個性が光る珠玉のアイテムが多数登場しております。日本の職人技が息づく『ONO＋8186』の世界を、ぜひ公式ストアにてお楽しみください。

新発売商品のラインナップ

スーパーストレッチデニム・テーラードジャケット(https://fujimaki-select.com/item/392_0077PBS.html)

29,700円(税込)

スーパーストレッチデニム・ドローストリングスパンツ(https://fujimaki-select.com/item/392_0079PBS.html)

22,000円(税込)

スーパーストレッチデニム・スリムテーパードパンツ(https://fujimaki-select.com/item/392_0084PBS.html)

22,000円(税込)

倉敷ウルトラライトデニム ショップコート(https://fujimaki-select.com/item/392_0083PBS.html)

29,700円(税込)

【OPEN記念】至極の着心地を体感。新感覚デニムジャケットが当たるプレゼントキャンペーンを開催中！

公式オンラインストアのオープンを記念して、『スーパーストレッチデニム・テーラードジャケット』を抽選で1名様にプレゼントいたします！デニム特有の「硬い・重い」といったゴワつきを完全に排除し、身体の動きにしなやかに寄り添う抜群のストレッチ性と柔らかな着心地を実現。ビジネスシーンから休日のカジュアルスタイルまで、羽織るだけで大人のこなれ感を演出するこだわりの一着を、ぜひこの機会にご体感ください。

■キャンペーン概要■

プレゼント商品

スーパーストレッチデニム・テーラードジャケット（1名様）

応募期間

2026年3月6日（金）～ 2026年4月5日（日）23:59まで

応募はこちらから(https://fujimaki-select.com/apply.html?id=APPLY34)

プレミアムブランドストアーズとは

日本をテーマにした珠玉の逸品だけを厳選して取り扱うセレクトショップ「藤巻百貨店」。その中でも、特別なJAPANブランドの公式通販サイトが一堂に集まる場所、それが「PREMIUM BRAND STORES（プレミアムブランドストアーズ。略してPBS）」です。

並んでいるのは、藤巻百貨店がセレクトしたアイテムとはまた一味違う、日本トップクラスのブランドが手がけるメイドインジャパンの逸品たち。各ブランドが独自の目線で、商品へのこだわりや作り手の想いを余すことなく語っています。厳選された商品と背景にあるストーリーを通して、ここでしか味わえないプレミアムな購買体験をご堪能いただけます。

（詳細URL： https://fujimaki-select.com/ext/brand_stores/about_brand_stores.html ）

藤巻百貨店について

カリスマバイヤーとして知られていた故 藤巻幸大（ふじまきゆきお / 1960-2014）のプロデュースにより、日本をテーマにしたこだわりの逸品のみを届けるECサイトとして2012年5月にオープン。 取り扱う商品は、高いデザイン性と使い勝手の良さを両立した「あっと驚く」オリジナリティ溢れる逸品。日本を代表する職人やクリエイターなど取引先は約500社、厳選された日本の商品のみを扱うECサイトとしては、日本最大級規模。

主な顧客層は、「モノ」に対して関心が高く日々の暮らしにちょっとした豊かさを求める30代後半～50代の男女。現在本会員数は約24万人、Facebook会員は約24万人、メルマガ会員は約11万人となり、多くのファンに愛されている。ECサイトが主軸であるが、実店舗を東京銀座（GinzaNovo B1階 / 東京都中央区銀座5-2-1）に構える。

※取引先数・会員数は、2026年1月末現在のもの。

公式オンラインストア：https://fujimaki-select.com

facebook：https://www.facebook.com/fujimakiselect/

Instagram：https://www.instagram.com/fujimakiselect/

YouTube：https://www.youtube.com/@fujimaki_select

株式会社caramo（カラモ）について

「藤巻百貨店」の運営会社。代表取締役社長である中村亮は故・藤 巻幸大氏と共に藤巻百貨店を⼆人三脚で立ち上げました。「日本のモノ創りで、日々の暮らしを豊かにする」をミッションに掲げ、お客様の「新しい満足と価値」を創出しています。社名は「お客様からも、職人さんたちからも、世界中からも愛される会社を目指す」という自身のあり方から由来し、顧客満足度の高いサービス創りを目指して進化し続けています。

社名：株式会社caramo

所在地：東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル本館6階

代表取締役社長：中村 亮

株式会社caramo企業サイト：http://www.caramo.jp