スコアメーカー発売30周年記念『スコアメーカーZERO』アップデート配信のお知らせ

株式会社河合楽器製作所（左から）スコアメーカーZERO プラチナム/スタンダード/（無料エディター）

「スコアメーカー」は、印刷された楽譜をスキャナやPDFから読み取り、電子楽譜として編集・印刷・再生できる“楽譜認識機能”+“編集・作成”ソフトウェアとして、ピアノ演奏者、バンド、合唱団、音楽教育など様々なシーンでご活用いただいております。

特に楽譜認識機能は同シリーズの大きな特徴であり、市販されている楽譜をそのまま利用できる利便性から、既存の譜面を活かしたいユーザーからご好評いただいております。

1995年の発売以来、長年にわたり機能強化を重ね、2017年に発売した最新版では、ソフトウェア名称を『スコアメーカーZERO』に改称しました。パッケージ販売からサブスクリプションモデル販売（年単位または月単位での契約）へ移行したことにより、常に最新の機能をご利用いただけるようになりました。さらに2023年8月には、より多くの方々に、楽譜を作る・使う楽しさを実感していただくために、楽譜認識機能など一部の機能を制限した無料版『スコアメーカーZERO（無料エディター）』を公開しました。

今回のアップデートでは、「スコアメーカー」発売30周年を記念し、新たなデザインや新機能を追加しました。また、楽譜認識機能を搭載している『スコアメーカーZERO プラチナム』『スコアメーカーZEROスタンダード』を通常価格よりも安く購入いただける期間限定のキャンペーンも実施いたします。

■製品概要

アップデート対象製品

・スコアメーカーZERO プラチナム

・スコアメーカーZERO スタンダード

・スコアメーカーZERO （無料エディター）

アップデート配信開始日

2026年3月11日13:30～

価格

無料アップデート

対応OS

Windows

製品仕様の詳細はこちらをご覧ください。

https://cm.kawai.jp/products/smz/

■主なアップデート内容

1.楽譜の読み込みが簡単になった新機能「おまかせ認識」（プラチナム/スタンダードのみ）

これまでスコアメーカーZEROに楽譜を読み込む際は、手動で認識操作の設定を行っていました。今回のアップデートで、認識操作の設定を行わずとも、楽譜データをドラック＆ドロップするだけで読み込みができる機能「おまかせ認識」を追加しました。

また、認識操作のUIデザインを見直したことで、従来のユーザーにもより快適にご利用いただけるようになりました。

2.より見やすくわかりやすいデザインに

アイコンの形、および色にメリハリつけたことで、アイコンの視認性を向上させました。

3.操作性の向上

・入力記号検索

スコアメーカーを初めてご使用いただく場合でも、新しくなった入力記号検索を使えば、入力したい記号に簡単にアクセスできるようになりました。

・入力時の右クリックメニューの改善

メトロノーム記号などの入力時に右クリックで表示されるメニューを拡張しました。従来は記号入力後にプロパティウィンドウで指定していた表示方法などが、右クリックメニューから直接選択できます。また、右クリックメニューからテンポや拍子の数値指定も可能になりました。

・横並びX Time Playの記譜に対応（プラチナムのみ）

バンドスコアなどにみられる、2回目の繰り返し時に1回目と異なる演奏を横に並べて表示する記法に対応しました。従来は横に並べて表示した場合は、その分小節の演奏時間が延びていましたが、今回の対応により、横に並べて表示した状態でも正しく演奏できるようになりました。

■キャンペーン

スコアメーカー発売30周年を記念して、3月11日から4月12日まで、『スコアメーカーZERO プラチナム』『スコアメーカーZERO スタンダード』を通常価格よりも安く購入いただけるキャンペーンを実施します。

・キャンペーン対象製品

スコアメーカーZERO プラチナム 年間ライセンス

1年目 22,880円（税込）のところ、1年目9,900円（税込）でご購入いただけます。

※2年目以降は16,280円（税込）/年

スコアメーカーZERO スタンダード 年間ライセンス

1年目15,180円（税込）のところ、1年目7,700円（税込）でご購入いただけます。

※2年目以降は10,780円（税込）/年

キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。

https://cmusic.kawai.jp/a/Shop/NenCamp

■この件に関するお問い合わせ先

一般の方

〒430-8665 静岡県浜松市中央区寺島町200番地

株式会社河合楽器製作所 コンピュータミュージック

E-Mail:cmusic@kawai.co.jp TEL.053-457-1350 FAX.053-457-1355