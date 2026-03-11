「アタック ZERO」シリーズ 改良新発売

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年3月28日、衣料用濃縮液体洗剤「アタック ZERO」シリーズを改良新発売します。「アタック ZERO」はこれまで、通常のお洗たくでは落ちにくい、タオルなどのしつこいニオイの一因がバイオフィルム*2であることを明らかにし、これを除去できる商品提案を続けてまいりました。そしてこのたび、洗たく槽内に存在する強固なバイオフィルム*2に潜む菌が洗たくのすすぎ水を介して、衣類に移行することを突き止めました。

今回改良する「アタック ZERO」シリーズは、新洗浄技術によって、洗たく槽のバイオフィルム*2内の菌に対して除菌*3効果を発揮し、衣類だけでなく、洗たく槽のニオイにも高い消臭力を実現します。また、この洗たく槽の除菌*3・防カビ*4効果により、いつも通りのお洗たくをするだけで、洗たく槽のメンテナンス*1フリーが可能になりました。

*1 除菌・防カビ効果によるもの。すべての菌・カビに効果があるわけではありません

*2 菌が作り出す多糖汚れ

*3 すべての菌を除菌するわけではありません。洗たく環境下で、繰り返し洗浄後の菌数を評価。カビは除去できません

*4 カビの増殖を抑制するわけではありません

左から、「アタック ZERO」「アタック ZERO 部屋干し」「アタック ZERO ドラム式専用」の各ワンハンドプッシュタイプ

１．発売のねらい

花王の調査によると、生活者が衣料用洗剤に対して最も求める機能は、長年「汚れ落ちが良いこと」や「除菌抗菌効果」でしたが、2025年には「生乾き臭を防ぐこと」がこれらを上回って1位となり、お洗たくにおけるニオイ対策の重要性が高まりつつあります*5。また、洗たく槽クリーナーの使用率は、84.1％と高いものの、月1回以上クリーナーを使用して、洗たく槽掃除を行っている人は、23.4%に留まることが明らかになりました*6。専用クリーナーの準備や、洗たく槽洗浄には時間がかかり、十分なお手入れが難しい状況であることがうかがえます。

*5 2013年～2025年 花王調べ 18～69歳 女性 N＝686～800

*6 2025年 花王調べ 20～69歳 男女 N＝930

このたび改良新発売する「アタック ZERO」シリーズは、新洗浄技術によって、洗たく槽のバイオフィルム*2内の菌に対して除菌*3効果を発揮します。衣類だけでなく、洗たく槽のニオイにまで、高い消臭力を実現しました。いつも通りのお洗たくをするだけで、洗たく槽のお手入れまで同時に行うことができます。しかも、糸くずフィルターのヌメリを除去*7するだけでなく、自動投入タンク内の防カビ*4・抗菌*4機能も搭載。洗たく槽のメンテフリー*1を実現し、お洗たくにおけるニオイ悩みの解消と、洗たく槽のお手入れ負担の軽減で、より快適な洗たく習慣を提案します。

衣料用洗剤市場をけん引する花王は、24年連続売上NO.1*8ブランドの「アタック」を通して、今後も洗たくのさまざまな場面での悩みを解決する提案で、ファブリックケア市場のさらなる活性化をめざしてまいります。

*1 除菌・防カビ効果によるもの。すべての菌・カビに効果があるわけではありません

*2 菌が作り出す多糖汚れ

*3 すべての菌を除菌するわけではありません。洗たく環境下で、繰り返し洗浄後の菌数を評価。カビは除去できません

*4 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません

*7 使用期間1ヵ月以上

*8 インテージSRI＋ 衣料用洗剤市場（重質洗剤） 2002年1月～2025年12月 シリーズ別累計販売金額

２．商品名／内容量

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/636_1_66d4b80bae7faed1d696780043d89430.jpg?v=202603110551 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

３．発売日／地域

2026年3月28日／全国

４．商品特長

・共通特長

衣類から洗たく槽まで、アタック ＺＥＲＯ液体史上 最高峰の消臭

洗たく槽のメンテフリー*1

- いつもの洗たくで洗たく槽のメンテナンス*1まで- 糸くずフィルターのヌメリ除去*7- 「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立をめざした洗浄成分“バイオIOS”を配合- 衣類のバイオフィルム*2除去- 洗たく槽の除菌*3・防カビ*4- 次世代消臭テクノロジー“抗菌*4＋（プラス）*9”- 抗ウイルス*10（衣類に付着したウイルスを減らす）- すすぎ1回でもOK- 蛍光剤無配合*11- 本体容器に100％再生プラスチック（PET）*12を採用

*1 除菌・防カビ効果によるもの。すべての菌・カビに効果があるわけではありません

*2 菌が作り出す多糖汚れ

*3 すべての菌を除菌するわけではありません。洗たく環境下で、繰り返し洗浄後の菌数を評価。カビは除去できません

*4 すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません

*7 使用期間1ヵ月以上

*9 抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御

*10 すべてのウイルスを減少させるわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証

*11 設備が蛍光剤配合洗剤と共用のため、微量の蛍光剤が検出されることがあります

*12 着色剤、ラベルフィルム、ポンプ、およびキャップは除く

・個別特長

アタック ZERO

- 清々しいリーフィブリーズの香り（微香）

アタック ZERO 部屋干し

- 24時間、部屋干し臭を防ぐ- サンシャインブリーズの香り（微香）

アタック ZERO ドラム式専用

- ドラム式洗たく機の水量・洗い方に適した配合設計- 清々しいリーフィブリーズの香り（微香）

各ワンハンドプッシュタイプ

- 誰でも使いやすい形状- 手に持ってプッシュするだけで、片手で簡単に使用できるユニバーサルデザイン- 洗たく物の量に合わせて、洗剤量を自由に調節（6プッシュ＝キャップ1杯）

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。