「アタック ZERO」シリーズ 改良新発売
花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2026年3月28日、衣料用濃縮液体洗剤「アタック ZERO」シリーズを改良新発売します。「アタック ZERO」はこれまで、通常のお洗たくでは落ちにくい、タオルなどのしつこいニオイの一因がバイオフィルム*2であることを明らかにし、これを除去できる商品提案を続けてまいりました。そしてこのたび、洗たく槽内に存在する強固なバイオフィルム*2に潜む菌が洗たくのすすぎ水を介して、衣類に移行することを突き止めました。
今回改良する「アタック ZERO」シリーズは、新洗浄技術によって、洗たく槽のバイオフィルム*2内の菌に対して除菌*3効果を発揮し、衣類だけでなく、洗たく槽のニオイにも高い消臭力を実現します。また、この洗たく槽の除菌*3・防カビ*4効果により、いつも通りのお洗たくをするだけで、洗たく槽のメンテナンス*1フリーが可能になりました。
*1 除菌・防カビ効果によるもの。すべての菌・カビに効果があるわけではありません
*2 菌が作り出す多糖汚れ
*3 すべての菌を除菌するわけではありません。洗たく環境下で、繰り返し洗浄後の菌数を評価。カビは除去できません
*4 カビの増殖を抑制するわけではありません
左から、「アタック ZERO」「アタック ZERO 部屋干し」「アタック ZERO ドラム式専用」の各ワンハンドプッシュタイプ
１．発売のねらい
花王の調査によると、生活者が衣料用洗剤に対して最も求める機能は、長年「汚れ落ちが良いこと」や「除菌抗菌効果」でしたが、2025年には「生乾き臭を防ぐこと」がこれらを上回って1位となり、お洗たくにおけるニオイ対策の重要性が高まりつつあります*5。また、洗たく槽クリーナーの使用率は、84.1％と高いものの、月1回以上クリーナーを使用して、洗たく槽掃除を行っている人は、23.4%に留まることが明らかになりました*6。専用クリーナーの準備や、洗たく槽洗浄には時間がかかり、十分なお手入れが難しい状況であることがうかがえます。
*5 2013年～2025年 花王調べ 18～69歳 女性 N＝686～800
*6 2025年 花王調べ 20～69歳 男女 N＝930
このたび改良新発売する「アタック ZERO」シリーズは、新洗浄技術によって、洗たく槽のバイオフィルム*2内の菌に対して除菌*3効果を発揮します。衣類だけでなく、洗たく槽のニオイにまで、高い消臭力を実現しました。いつも通りのお洗たくをするだけで、洗たく槽のお手入れまで同時に行うことができます。しかも、糸くずフィルターのヌメリを除去*7するだけでなく、自動投入タンク内の防カビ*4・抗菌*4機能も搭載。洗たく槽のメンテフリー*1を実現し、お洗たくにおけるニオイ悩みの解消と、洗たく槽のお手入れ負担の軽減で、より快適な洗たく習慣を提案します。
衣料用洗剤市場をけん引する花王は、24年連続売上NO.1*8ブランドの「アタック」を通して、今後も洗たくのさまざまな場面での悩みを解決する提案で、ファブリックケア市場のさらなる活性化をめざしてまいります。
*7 使用期間1ヵ月以上
*8 インテージSRI＋ 衣料用洗剤市場（重質洗剤） 2002年1月～2025年12月 シリーズ別累計販売金額
２．商品名／内容量[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/636_1_66d4b80bae7faed1d696780043d89430.jpg?v=202603110551 ]
※メーカー希望小売価格は設定いたしません。
３．発売日／地域
2026年3月28日／全国
４．商品特長・共通特長
衣類から洗たく槽まで、アタック ＺＥＲＯ液体史上 最高峰の消臭
洗たく槽のメンテフリー*1
- いつもの洗たくで洗たく槽のメンテナンス*1まで
- 糸くずフィルターのヌメリ除去*7
- 「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立をめざした洗浄成分“バイオIOS”を配合
- 衣類のバイオフィルム*2除去
- 洗たく槽の除菌*3・防カビ*4
- 次世代消臭テクノロジー“抗菌*4＋（プラス）*9”
- 抗ウイルス*10（衣類に付着したウイルスを減らす）
- すすぎ1回でもOK
- 蛍光剤無配合*11
- 本体容器に100％再生プラスチック（PET）*12を採用
・個別特長
アタック ZERO
- 清々しいリーフィブリーズの香り（微香）
アタック ZERO 部屋干し
- 24時間、部屋干し臭を防ぐ
- サンシャインブリーズの香り（微香）
アタック ZERO ドラム式専用
- ドラム式洗たく機の水量・洗い方に適した配合設計
- 清々しいリーフィブリーズの香り（微香）
各ワンハンドプッシュタイプ
- 誰でも使いやすい形状
- 手に持ってプッシュするだけで、片手で簡単に使用できるユニバーサルデザイン
- 洗たく物の量に合わせて、洗剤量を自由に調節（6プッシュ＝キャップ1杯）
花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。