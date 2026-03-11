2026年3月期 通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正（増配）、中期経営計画の最終年度目標の修正に関するお知らせ

株式会社山陰合同銀行

最近の業績動向を踏まえ、2025年11月13日に公表した2026年3月期通期業績予想及び期末配当予想並びに2024年2月22日に公表した中期経営計画の最終年度目標を下記のとおり修正しましたのでお知らせします。

記

1.2026年3月期 通期業績予想の修正について

（1）2026年3月期 通期連結業績予想数値の修正（2025年4月1日～2026年3月31日）

（2）2026年3月期 通期個別業績予想数値の修正（2025年4月1日～2026年3月31日）

修正の理由

貸出金利息及び有価証券利息配当金の増加を主因として、2026年3月期の当行連結・単体 の業績予想を上方修正するものです。

2.2026年3月期 期末配当予想の修正（増配）について

修正の理由

2026年3月期の親会社株主に帰属する当期純利益が当初予想を上回る見込みであることから、 2026 年3月期期末配当金につきましても見直すことといたしました。株主還元方針（配当性向 40％）に基づき、 2026年3月期の1株当たりの期末配当金を4円増配の32円とするものです。この結果、年間の1株当たりの配当金は60円となり、配当性向（連結）は、40.3％となる見込みです。

3.中期経営計画の最終年度目標の修正について

修正の理由

貸出金利息や有価証券利息配当金の増加を主因として、中期経営計画最終年度（2027年3月期の当行連結の業績目標を見直ししました。

※本資料の予想計数は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 実際の業績は、

各種の要因により変動する可能性があります。

