【イオンリテール】メンズカジュアルブランド「Ｍｅｌｇｒａｐｈ.（メルグラフ）」誕生

イオン株式会社

イオンリテールは３月１３日（金）より、「イオン」「イオンスタイル」３１店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、４０代・５０代男性向けの新カジュアルブランド「Ｍｅｌｇｒａｐｈ.（以下、メルグラフ）」を展開します。合わせて既存のメンズカジュアルブランド「ＭＡＣＢＥＴＨ（以下、マクベス）」も刷新し、４０代・５０代男性向けのカジュアルウエアを強化します。

メルグラフ…「伝統（ルーツ）を纏う、今の日常着（ワードローブ）」流行と伝統を融合した洗練されたカジュアルスタイル

“服は単なる消耗品ではなく、記憶を刻み、日常に寄り添うもの。”として愛着が生まれる服を目指します。ヨーロッパウエアに代表されるクリーンでシンプルなテイストながらも、服のルーツにリスペクトを表したトータルコーディネートブランドです。ワークやミリタリーといったメンズ服の基本を押さえつつ、今の生活に馴染む上品さと実用性を兼ね備えています。

マクベス…「ＡＭＥＫＡＪＩ」懐かしくて、新しい 今のボクらのアメカジスタイル

４０代をメインターゲットとしてブランドを刷新します。永く愛されるアメリカンカジュアルをベースにちょうど良い今の“アメカジ”スタイルを提案し、カラフルな色使いで６０年代・９０年代のアメカジのテイストを今風にアレンジしています。

これからも当社は、様々な商品やサービスを通じて、お客さまの日常を楽しくするお手伝い をしてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年３月１３日（金）

販売店舗：〈メルグラフ〉「イオン」「イオンスタイル」３１店舗※１）

〈マクベス〉「イオン」「イオンスタイル」１９４店舗※１）

商品数：〈メルグラフ〉６６種類※２）

〈マクベス〉１００種類※２）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

〈メルグラフ〉https://aeonretail.com/Page/f-melgraph.aspx

〈マクベス〉https://aeonretail.com/f-macbeth

【商品一例】

〈メルグラフ〉

Ｍ-６５ブルゾン

ブランドを体現するアウター。クラシックなディテールにサイズ感や素材で今の空気をプラス。

価格：本体７,８００円（税込８,５８０円）

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

カラー：カーキ・ネイビー

梳毛調（そもうちょう）シャツジャケット／トラウザー

シャツ型ながらも梳毛調の素材でキレイ目に仕上げたジャケット。同素材のボトムとあわせてセットアップでも着用可能。

価格：ジャケット本体７,８００円（税込８,５８０円）

トラウザー本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：各Ｍ・Ｌ・ＸＬ（トラウザー股下６９ｃｍ・７４ｃｍ）

カラー：ネイビー・チャコールグレー

〈マクベス〉

ラガーシャツ

クラシックなラガーシャツを適度なサイズ感とライトな素材感で現代的にアレンジ。一枚でも、レイヤードでも着まわせるアイテム。

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

カラー：オレンジ×パープル・ターコイズ×ネイビー・グレー×イエロー・グリーン×ネイビー

ベイカーパンツ

クラシックなディテールを踏襲したベイカーパンツ。しっかりとした素材感とポケットでカジュアルな印象。

価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ（股下６９ｃｍ・７４ｃｍ）

カラー：ベージュ・カーキ

コーチジャケット

スポーティなコーチジャケットを素材感とディテールで大人向きにアレンジ。裏のカラーメッシュ使いがアクセント。

価格：本体４,９８０円（税込５,４７８円）

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

カラー：グリーン・ベージュ・ネイビー

スウェットシャツ

薄手の裏毛トレーナーは、季節の変わり目にちょうど良い素材感。カレッジ風のロゴとサイドパネルがクラシックな印象。

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

カラー：オレンジ・オフ・グレー・ネイビー

【メルグラフ販売店舗※３）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5703_1_dc65b711186d842bd2cd5af1447e0678.jpg?v=202603110551 ]

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗です。店舗によって品揃えは異なります。

※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

※３：「イオンスタイルワンダーシティ」「イオンスタイル静岡」「イオンスタイル倉敷」はすでに販売しています。

以上