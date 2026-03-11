OZmallが『美容室サンプリングサービス』提供開始！厳選7,700店舗のサロンネットワークと500万人の会員を活用した体験型プロモーション

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一)が運営する「OZmall(オズモール)」(会員500万人)は、このたび美容院（美容室・ヘアサロン）を活用した体験型プロモーション「美容室サンプリングサービス」を開始いたします。本サービスは、OZmallが厳選掲載する約7,700店舗のネットワークを活用し、来店者および美容師を対象とした商品体験機会を創出するものです。広告だけでは伝わりにくい使用感や効果実感を“リアルな場”で届け、購入意向の向上を図ります。

◆OZmall ヘアサロン予約サービスTOP https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/

■OZmall「美容室サンプリングサービス」とは？

写真：shirof shinjuku（新宿）、 BROOKS（外苑前） 、 MINX RICCa（明治神宮前）

美容院という滞在時間の長いリアル空間で、商品を“体験”として届けることができるサンプリング施策。広告だけでは伝わりにくい使用感や味・香り、効果実感を“体験”として届けられるため、認知拡大だけでなく購入意向の向上や口コミのきっかけづくりにもつながります。 編集部が実際に足を運び、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を中心に独自の基準で厳選した、質の高い美容院でサンプリング可能です。

■背景：体験と信頼が購入につながる時代へ

SNSやデジタル広告が主流となる一方で、「実際に試してから購入したい」という消費者ニーズは依然として高く、特に美容・ヘルスケア商材においては“体験”の重要性が増しています。OZmall会員への美容室・美容師の影響力調査では、美容院で商品を試せたら購入検討材料になると回答した人が 85.1％、美容師の情報を「とても信頼できる」「信頼できる」と回答した人が62.6％、美容師のおすすめで何か実行に移した経験があると回答した人が59.6%、美容師のおすすめ商品を購入したことがあると回答した人が55.6％という結果が出ています。

■OZmall「美容室サンプリングサービス」の特長

1．編集部厳選のサロンネットワーク

OZmallは、編集部が実際に足を運び独自基準で選定した質の高い店舗のみを掲載しています。

東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を中心に、銀座・表参道・恵比寿など人気エリアを多数カバーしています。

2．目的に応じた柔軟な設計

来店者向けの配布数量は500部から最大50万部まで対応。エリアや年代などのセグメント設計も可能で、新商品ローンチ時のテストマーケティングから大規模認知拡大まで幅広く活用していただけます。

3．来店者向け／美容師向けの両軸展開

・来店者向けサンプリング ※予約経路にかかわらずサンプリング可

・来店者向けタッチ＆トライ ※予約経路にかかわらずサンプリング可

・美容師向けタッチ＆トライ

使用体験だけでなく、美容師からの推奨やコメント取得など、多角的な活用が可能です。

4．オペレーション一括対応

指定倉庫への納品後、店舗への配送・管理まで一括で対応いたします。

■その他、ネットワークも網羅

・「ビューティ」をキーワードに美容院以外のルートもネットワークしています。ネイルサロン、リラクゼーションサロン、鍼灸院、ホテルスパなどご要望に応じてご提案を差し上げることも可能です。

・シティホテル、カジュアルホテル、旅館、リゾートホテルなどの宿泊施設でのサンプリングやタッチ＆トライ、コラボレーションルームなどもご相談いただけます。

■まずはテスト設計のご相談から

「都心30店舗でまずは反応を見たい」「販売前の先行体験をつくりたい」など、目的に合わせた設計をご提案いたします。お気軽にお問合せ下さい。

