SunnyHills、台湾茶ブランド「京盛宇」のティーバッグを日本初の常設販売ー菓子と楽しむペアリング体験を提案

SunnyHills Japan株式会社ティータイムを気軽に楽しんでいただける菓子と台湾茶のペアリングは、ホワイトデーのギフトにもおすすめです

SunnyHills Japan株式会社（本社：東京都港区）は、台湾茶ブランド「京盛宇（Jing Sheng Yu）」の台湾茶ティーバッグを2026年3月11日（水）より販売開始いたします。販売はSunnyHills marunouchi、SunnyHills ginzaおよび公式オンラインストアにて行います。

SunnyHillsの菓子と京盛宇の台湾茶を組み合わせ、台湾らしいティータイムをより気軽に楽しんでいただける提案です。大切な方へのホワイトデーのギフトにもぜひご利用ください。

台湾の菓子とお茶の時間

台湾茶は、台湾の温暖な気候と山岳地帯の霧深い環境で育まれた香り高いお茶で、花や果実を思わせる華やかな香りと、まろやかな味わいが特徴です。

台湾では、甘い菓子とお茶を一緒に楽しむ時間が日常の中にあり、菓子とお茶は切り離せない存在。

今回の取り組みでは、台湾茶ブランド京盛宇とともに、SunnyHillsの菓子と台湾茶のペアリングを、より気軽に楽しめる形で提案します。

京盛宇は「お茶の美しさを、すべての人の生活へ」をコンセプトに、京盛宇は「お茶の美しさを、すべての人の生活へ」をコンセプトに、台湾茶の魅力を日常の中で楽しめる形で提案。ティーバッグで手軽に本格的な台湾茶の味わいや香りを楽しめるラインアップを展開しています。

カップとお湯があれば楽しめる、台湾茶とSunnyHillsの菓子。

台湾のティータイムを日常の中で楽しんでいただければと考えています。

商品ラインナップ

4種の魅力的な台湾茶をティーバッグでご用意しております。

京盛宇の選んだSunnyHillsの菓子とのペアリングも合わせてご紹介します。

阿里山金萱茶阿里山金萱茶 ティーバッグ15袋入阿里山金萱茶 ティーバッグ1袋入阿里山金萱茶とSunnyHillsの菓子

金萱品種特有のミルクのような甘い香りが特徴。やさしくまろやかな味わい。

青森県産の紅玉りんごをつかったSunnyHillsの『りんごケーキ』のやさしい甘みと香りに寄り添い、果実の風味をより引き立てます。

・阿里山金萱茶 ティーバッグ1袋入 300円（税込）

・阿里山金萱茶 ティーバッグ15袋入 3,000円（税込）

軽焙凍頂烏龍茶軽焙凍頂烏龍茶 ティーバッグ15袋入軽焙凍頂烏龍茶とSunnyHillsの菓子

軽やかな焙煎の香ばしさと、蜜のような香りが調和した烏龍茶。

台湾原種のパイナップルをつかったSunnyHillsの『パイナップルケーキ』の甘酸っぱさとよく合い、香ばしさが後味をすっきりとまとめます。

・軽焙凍頂烏龍茶 ティーバッグ15袋入 3,000円（税込）

高山小葉種紅茶高山小葉種紅茶 ティーバッグ15袋入高山小葉種紅茶とSunnyHillsの菓子

台湾特有の青心烏龍種から作られた紅茶。柑橘を思わせる香りと滑らかな口当たり。

台湾産の山岳バナナをつかったSunnyHillsの『バナナワッフルクッキー』のコクのある甘みと調和し、香り豊かなティータイムを楽しめます。

・高山小葉種紅茶 ティーバッグ15袋入 4,000円（税込）

茉莉花茶（ジャスミン茶）茉莉花茶 ティーバッグ10袋入茉莉花茶とSunnyHillsの菓子

緑茶をベースにジャスミンの花の香りを重ねた、華やかで清々しい味わい。

青森県産の紅玉りんごをつかったSunnyHillsの『りんごケーキ』のやさしい甘みと調和し、軽やかな香りの余韻を楽しめます。

・茉莉花茶 ティーバッグ10袋入 3,000円（税込）

台湾茶とケーキのセット茉莉花茶：緑茶をベースにジャスミンの花の香りを重ねた、華やかで清々しい味サニーヒルズのパイナップルケーキと軽焙凍頂烏龍茶のペアリング

また、SunnyHillsのケーキと京盛宇の台湾茶を組み合わせるギフトセットもご用意しております。

お好みの菓子とともに、台湾らしい香り豊かなティータイムをお楽しみください。

阿里山金萱茶、軽焙凍頂烏龍茶、茉莉花茶（ジャスミン茶）とパイナップルケーキもしくはりんごケーキ10個入のセット：7,000円（税込）

高山小葉種紅茶とパイナップルケーキもしくはりんごケーキ10個入のセット：8,000円（税込）

※オンラインストアでは京盛宇おすすめのペアリングで4月以降に販売開始予定。

販売概要

店頭・オンラインストア販売 ：2026年3月11日（水）～

販売場所 ：SunnyHills ginza、SunnyHills marunouchi、公式オンラインストア

・SunnyHills ginza

所在地 ：東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 地下2階

営業時間：10:30～20:30

・SunnyHills marunouchi

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディングB1F

営業時間：11:00～20:00 (日・祝 11:00～19:00)

・SunnyHills Online Store

http://shop.sunnyhills.co.jp/

京盛宇について

京盛宇は2009年に台湾で創業した台湾茶のブランドです。

台湾茶の魅力を現代のライフスタイルに届けることをコンセプトに、ティーバッグで本格的な台湾茶を楽しめる商品を展開しています。

SunnyHillsについて

SunnyHillsは台湾発のスイーツブランドです。

代表商品であるパイナップルケーキは台湾産パイナップルを使用し、素材本来の味わいを大切にして作られています。台湾を代表する菓子として、多くの方に親しまれています。

会社概要

SunnyHills Japan株式会社

設立：2013年

本社所在地：東京都港区南青山3丁目10-20

URL：https://www.sunnyhills.com.tw/index/ja-jp/

TEL：0120-916-226（受付時間 11:00～19:00)