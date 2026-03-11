多世代が集い、創造的活動を生み出す空間がいよいよ誕生！

津島市

外観カフェスペース学習スペース

津島市は、令和５年度から「まちづくり再生」を進めています。

まちづくり再生第３弾、マチナカの新たな賑わい交流拠点として、名鉄津島駅から西側に伸びる天王通りに整備してきた「てんのうぴあ」(旧いちい信用金庫天王通支店)が、令和８年４月３日(金)にオープンを迎えます。

先月22日(日)に先行オープンした「みなくるパーク」(旧駐車場)、本町筋に面する津島市観光交流センター(国登録有形文化財)、「てんのうぴあ」が一体となった「つしまクロス」がいよいよオープンします。

オープン日時

令和８年４月３日（金）午前10時

※４月４日以降は午前９時～午後６時（７・８月は午後７時まで）

「てんのうぴあ」オープニングイベント開催！

こどもから大人までどなたでも楽しめるイベントを令和８年４月３日(金)から５日(日)まで開催します。

URL:

https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/machidukuri/civicpride/tennohpiaopening.html

「てんのうぴあ」ってどんな施設？

多世代が創造的活動を生み出す空間として、カフェや学習スペース、キッチンスタジオ等を備えています。

【１階】カフェスペース、キッズスペース、フリースペースなど

抹茶や抹茶ラテなどのドリンク、アイスクリームの販売など

【２階】学習スペース、打合せスペース

【３階】多目的スペース、キッチンスタジオ

まちづくり再生

【官民連携事業第１弾「天王川公園Park-PFI」】

令和５年度に、ユネスコ無形文化遺産に登録され、尾張津島天王祭が行われる天王川公園への「スターバックスコーヒー」の出店、天王川公園丸池のランニングコースや、野外ステージの整備などを行いました。

【官民連携事業第２弾「津島神社周辺エリア観光ターミナル拠点整備事業」】

全国に約3,000社ある津島神社の総本社の「津島神社」周辺エリアの観光ターミナル拠点として、名古屋を代表する老舗「宮きしめん」を誘致し、令和７年12月にオープンしました。

【官民連携事業第３弾「マチナカの新たな賑わい交流拠点」】

マチナカの新たな賑わい交流拠点、天王通り活性化の核として、名鉄津島駅から西側に伸びる天王通りに面する「てんのうぴあ」(旧いちい信用金庫天王通支店)、「てんのうぴあ」の北側に位置する「みなくるパーク」(旧駐車場)、本町筋に面する津島市観光交流センター(国登録有形文化財)が一体となった「つしまクロス」の整備を行いました。

「つしまクロス」は、つしまクロス指定管理者（「丸善雄松堂」「MI LINK」等）により運営されます。

アクセス

名鉄名古屋駅から名鉄津島駅 約30分

名鉄津島駅から徒歩約10分（0.7km）

＜問い合わせ先＞

愛知県津島市まちづくり推進部観光・プロモーション課 電話番号0567-55-9589