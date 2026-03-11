渡辺明九段復帰記念トークイベント「私の将棋の歩み ～デビューから現在まで～」開催

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）は2026年4月11日（土）、歌舞伎座タワーにて、渡辺明九段復帰記念トークイベント「私の将棋の歩み ～デビューから現在まで～」を開催します。デビューからこれまでの将棋の変遷や各時期の代表局について、渡辺九段に語っていただきます。

渡辺九段は、2024年5月に左ひざ前十字靱帯（じんたい）断裂。2024年12月から2025年1月まで手術や入院のために休場していました。その後復帰したものの、順調に回復せず、2025年9月から2026年3月末までの半年間にわたり、3度目の休場をしています。本イベントは、渡辺九段の復帰を将棋ファンのみなさまと祝うことを目的に開催するものです。

イベントでは、渡辺九段が、デビューからタイトル獲得、タイトル獲得からAIの登場、AI登場から現在までの3つの時期において、どのように将棋に取り組んでいたのかを語っていただきます。また、イベントの終盤には、渡辺九段とのツーショット撮影もご用意しております。渡辺九段に直接応援の言葉をお伝えいただけるチャンスです。

内容

・渡辺九段が語る将棋の変遷＋自戦解説

（１）デビューからタイトル獲得まで

（２）タイトル獲得からAIの登場まで

（３）AI登場から現在まで

それぞれの時代の将棋のトレンドや、その期間に渡辺九段自身がどのように将棋に取り組んでいたのかを語っていただきます。そして各時期の代表局を大盤で解説していていただきます。

・今こそ聞きたい渡辺九段Q&A

参加者のみなさまから事前にいただいた質問に、渡辺九段が答えます。

・渡辺九段とのツーショット撮影

ご参加の方と渡辺九段とで写真撮影をさせていただきます。みなさまのカメラ、スマホ等でスタッフが撮影します。このタイミングでぜひ渡辺九段に直接応援の言葉をお伝えいただければ幸いです。

イベント概要

イベント名：渡辺明九段復帰記念トークイベント「私の将棋の歩み ～デビューから現在まで～」

日時：2026年４月11日（土） 14:00～17:00

出演：渡辺明九段、野原未蘭女流二段

会場：東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー23Ｆ 2301

（地下鉄日比谷線東銀座駅直結）

※歌舞伎町タワーと間違いやすいのでお気をつけください

料金：5,500円（5,000円＋税10％）

申し込み：https://book.mynavi.jp/shogi/products/detail/id=150130

渡辺九段の直筆扇子を販売

イベントに参加される方限定で渡辺明九段の直筆扇子を販売します。扇子は後日お届けいたします。

直筆扇子：19,800円（18,000円＋税10%）

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/