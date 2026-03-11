【民藝×モネ】開館30周年を迎えたアサヒグループ大山崎山荘美術館で、ふたつの展覧会の世界に浸る。

アサヒグループ大山崎山荘美術館

おかげさまで、アサヒグループ大山崎山荘美術館は、2026年春に開館から30年という節目を迎えます。京都・大山崎の豊かな自然と、多彩な美術作品、そしてお客様をはじめ、ご関係者の皆様のお力添えに支えられて、ここまで歩みを進めることができました。

開館30周年を記念した企画展の第一弾として、2026年3月20日（金・祝）から9月6日（日）まで、「山本爲三郎・河井𥶡次郎没後60年記念 共鳴 河井𥶡次郎×濱田庄司 ―山本爲三郎コレクションより」を開催いたします。会期中、同館の「地中の宝石箱」（地中館）では、「没後100年 クロード・モネ展」も同時開催いたします。

アサヒグループ大山崎山荘美術館のコレクションの主軸であるクロード・モネの描いた6点の作品と、民藝運動の中心的人物であった河井𥶡次郎（1890-1966）と濱田庄司（1894-1978）の作品、前後期あわせて約200点の作品で皆様をお迎えします。新旧の美しい建築のなか、珠玉の名品を四季の風景とともに心ゆくまでお楽しみください。

開館30周年記念サイトはこちら :https://www.30th.asahigroup-oyamazaki.com/

「開館30周年記念 山本爲三郎・河井𥶡次郎没後60年記念 共鳴 河井𥶡次郎×濱田庄司 ―山本爲三郎コレクションより」

天王山の麓にあるアサヒグループ大山崎山荘美術館では、約5500坪の庭園内で四季折々の風景と作品が楽しめる

朝日麦酒株式会社（現アサヒグループホールディングス株式会社）初代社長・山本爲三郎（1893-1966） は、民藝運動をその初期から篤く支援していました。当館所蔵の山本爲三郎コレクションは、民藝運動の中心的人物であった河井𥶡次郎（1890-1966）と濱田庄司（1894-1978）の作品が主要な部分をしめています。 東京高等工業学校（現東京科学大学）で出会い、京都市陶磁器試験場でともに研鑽を積んだ河井と濱田は、 1926年、思想家・柳宗悦らと民藝運動を創始、その後も生涯を通じて深い親交を結びました。若き魂を共鳴させた二人の人生をたどりながら、それぞれの道を追求しつづけた両者の作品の魅力をご紹介します。

【河井𥶡次郎（1890-1966）】 現在の島根県安来市生まれ。東京高等工業学校（現東京科学大学）窯業科で濱田庄司と出会い、柳宗悦らとの交流からともに民藝運動を創始。京都市五条坂を拠点に作陶、生涯にわたり多様な作品を発表した。

【濱田庄司（1894-1978）】 現在の神奈川県川崎市生まれ。東京高等工業学校（現東京科学大学）窯業科で河井𥶡次郎と出会う。1920年バーナード・リーチと渡英、現地で作陶し、帰国後は栃木県益子を拠点に民藝運動を推進した。

会期：2026年3月20日(金・祝)-9月6日(日) ※前後期で一部展示替えあり

前期 3月20日(金・祝)-5月31日(日)

後期 6月3日(水)-9月6日(日)

開館時間：10:00‐17:00 ※最終入館は16:30まで

休館日：月曜日（ただし、3月30日、4月6日、5月4日、7月20日は開館）、6月2日(火)、7月21日(火)

主催：アサヒグループ大山崎山荘美術館

後援：京都府、大山崎町、大山崎町教育委員会、京都新聞、読売新聞京都総局、朝日新聞京都総局、毎日新聞京都支局、産経新聞社京都総局、NHK京都放送局、エフエム京都

入館料：一般 1,500 円 (1,400 円)、高大生 700 円 (600 円)、中学生以下無料

障がい者手帳・ミライロID をお持ちの方 500 円 [付添者1名まで無料]

※( )内は 20 名以上の団体の場合

※価格は全て税込表示

会期中のイベントなど詳細はこちら :https://www.asahigroup-oyamazaki.com/exhibition/kawai-hamada/

「開館30周年記念 没後100年 クロード・モネ展」

開館30周年を迎える当館には、築100年を超える本館「大山崎山荘」から地下へつづく通路の先に、クロード・モネの《睡蓮》を展示するために1996年開館時に作られた、安藤忠雄氏設計の円形の展示室があります。

この「地中の宝石箱」（地中館）にて、当館が誇るモネ作品を30周年の1年間をとおして、全点展示します。《睡蓮》5点、《日本風太鼓橋》ほか3点、所蔵品8点をすべて陳列するのは、じつに10年ぶりです。庭園や周囲の自然との調和が美しい静謐な空間で、モネ畢生の大作に囲まれる鑑賞体験を。

「クロード・モネ展」入館料は、同時開催中の企画展「共鳴 河井𥶡次郎×濱田庄司 ―山本爲三郎コレクションより」入館料に含まれます

会期：2026年3月20日(金・祝)-2027年4月11日(日)

※所蔵作品8点のみ展示、会期中一部展示替えあり

第1期 3月20日(金・祝)-9月6日(日)

第2期 9月19日(土)-2027年4月11日(日)

会場：アサヒグループ大山崎山荘美術館 「地中の宝石箱」（地中館）

モネのコレクションを展示する「地中の宝石箱」（地中館）は、建築家・安藤忠雄氏によって設計されました。30年前に大山崎山荘を美術館として再生する際に増設されたもので、周囲の自然と調和する半地下構造をもち、円形の展示棟上部には植栽が施されています。展示室へおりるコンクリート打ち放しの階段通路では上部に設けられたガラス窓に木々の緑が映り、訪れる人々を静かな展示空間へと導きます。

「地中の宝石箱」（地中館）「共鳴 河井𥶡次郎×濱田庄司」の会期中は、地中館に《睡蓮》や《日本風太鼓橋》など、モネの作品が6点並びます。会期終了後は一部展示替えを行い、9月19日からは異なるモネの作品も展示されます。一年をとおして当館が所蔵するモネが描いた全8点の作品を展示いたします。（写真は実際の展示と異なります）クロード・モネ展の詳細はこちら :https://www.asahigroup-oyamazaki.com/exhibition/monet/

美術館の思い出を彩る、ミュージアムショップのグッズたち

当館のミュージアムショップでは、所蔵作品をモティーフにしたオリジナルの商品を中心に販売しています。モネをはじめとした近代絵画のコレクションや、民藝ゆかりの作品のグッズは、どれもここでしか買えない逸品です。美術館で鑑賞した作品のイメージを日常でもお楽しみください。また、開館30周年を記念した特別なグッズも販売いたします。

当館人気の《ワインケーキ》は開館30周年にあわせて、モネパッケージにリニューアル開館30周年にあわせて大山崎山荘（当館本館）をモティーフに制作された、真鍮オブジェ「山の美術館」それぞれの作品から抽出した色にあわせて、製品染めしたTシャツの胸元には、モネ《睡蓮》や民藝運動ゆかりの作品が人気の所蔵作品マグネット。民藝運動ゆかりの作品はシルエットに沿ってカットされています

作品の世界を五感で楽しむ。本館2階喫茶室

本館「大山崎山荘」の2階では、築約100年のレトロな室内と、三川合流域の雄大な風景が望めるテラス席で、アサヒグループの商品をはじめとした喫茶メニューをお楽しみいただくことができます。

また、これまで当館の喫茶室では、「リーガロイヤルホテル京都」ご協力のもと、展覧会にちなんだオリジナルスイーツメニューを提供してきました。 開館30周年を記念し、もう一度食べたい！とのよび声高いスイーツが再び登場します。会期中は第一弾として、モネの作品をイメージした「アイリス・ケーキ」をご提供します。また、「共鳴 河井𥶡次郎×濱田庄司」の前期である3月20日から5月31日は河井𥶡次郎の作品をイメージした「ガトー・トリコロール」を、 6月3日から始まる後期展示の期間には濱田庄司のスリップウェアをイメージしたケーキなども登場予定です。どうぞお楽しみに。

【アイリス・ケーキ】 モネの描いた《アイリス》をイメージして制作。ベースは紫芋を使用したパウンドケーキで、刻んだラムレーズンが入っています。表面には鮮やかな紫芋パウダーをかけ、バタークリームとさつま芋ダイスをトッピングしました。【ガトー・トリコロール】河井𥶡次郎《三色打釉手壺》のイメージで制作。白と黒（ココア）のスポンジにピスタチオクリームとキャラメルクリームをサンドし、表面は酸味のあるオレンジのクリームで仕上げました。トッピングにはオレンジピールを使用しています。

プレスリリース :https://www.asahigroup-oyamazaki.com/pressroom/展示予定の作品画像データはこちらからご申請いただけます。