ライフデザインセミナー開催のお知らせ

加賀市

このたび、加賀市において「ライフデザインセミナー」を開催いたします。本セミナーでは、個人の人生設計（ライフデザイン）と企業経営・人材戦略との関係性に着目し、これからの時代に求められるライフデザイン経営のあり方について考えます。

講師には、ハレイブルズ株式会社の落合歩氏をお迎えし、ライフデザイン経営の視点および若者のライフデザイン支援の現場での知見をもとにご講演いただきます。

報道各位におかれまして、ぜひ取材いただきたくご案内申し上げます

■ 第１部（経営者・人事担当者向け）

日時：令和8年3月18日（水）15：00～16：00

会場：クロスガーデン加賀

対象：経営者・人事担当者 等

内容：

・ライフデザイン経営の考え方

・従業員のエンゲージメント向上と定着促進

・企業と地域が連携した人材育成の可能性

■ 第２部（加賀市内在住者・市内に勤務通学している15歳～39歳の方 等向け）

日時：令和8年3月18日（水）18：00～19：30

会場：えきのわ（加賀温泉駅にぎわい交流施設ゆのまち加賀 内）

対象：加賀市内在住者・市内に勤務通学している15歳～39歳の方 等

内容：

・自分らしいライフデザインの描き方

・ライフデザインをしてみよう

■ 講師

落合 歩 氏（ハレイブルズ株式会社 代表取締役 社長）

詳しくは加賀市HPをご確認ください。

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/lifedesign/15042.html