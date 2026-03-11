【埼玉県北本市】みどりとまつり-&greenfes2026-（2026年3月20日開催）
「みどりとまつり」とは
「みどりとまつり」は、北本市シティプロモーション事業として2022年からスタートしたプロジェクトで、今年で開催５年目となります。個人と地域が『ゆるやかにつながること』を目的に、北本総合公園を中心としたマーケットを毎年開催しています。
様々なコンテンツを通して北本市シティプロモーションコンセプト「＆green-豊かな緑に囲まれた、ゆったりとした街の中で、あなたらしい暮らしを-」を実感でき、地域の魅力に出会い、地域のより良い未来へと繋がっていくきっかけとなることを目指しています。
- 日時：2026年3月20日（金・祝） 10:00～15:00
- 会場：北本総合公園（埼玉県北本市古市場1-167）/ベジファーム北本のネギ畑（北本総合公園西側畑）/北本市体育センター入口前広場（北本市古市場1丁目156番地）
- 入場料：無料
- 主催：北本市
- お問合せ：北本市観光協会 048-591-1473
コンテンツ
- ライブ/パフォーマンス/大道芸
- ネギ焼き×手話べり会場
- 新聞紙エコバッグづくりほか、各種ワークショップ
- 福祉事業所等の出店
- もりとこプレーパーク/やってみたいをカタチに こどもまつり
- 100店以上が集結するマーケット
関連リンク
みどりとまつり-&greenfes2026-みどりのまちに暮らす わたしたちのおまつり(https://andgreen-kitamoto.com/articles/greenfes2026/)
市長公室シティプロモーション・広報担当
電話：048-511-9119
メールアドレス：citypro@city.kitamoto.lg.jp