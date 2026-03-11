CLUB REBASE 2026年 JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 に登場

REBASE株式会社

「CLUB REBASE」（本拠地：東京都）は、2026年4月4日（土）より開催される「2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回 全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選 」に出場いたします。

昨年、CLUB REBASEは東京都予選に初出場し準優勝を果たしました。続く関東大会では2勝を挙げ、チームとして初めて全日本クラブ野球選手権大会への出場を決定しました。しかし、全国大会では優勝には届かず、社会人野球の2大大会の一つである社会人野球日本選手権大会への出場は惜しくも逃す結果となりました。

そして2026年大会は、第50回を迎える記念すべき節目の大会となります。全国大会の準決勝および決勝は東京ドームで開催される予定となっており、クラブチームにとっても特別な舞台が用意されています。

CLUB REBASEは昨年の経験と悔しさを糧に、全日本クラブ選手権大会への連続出場、そして日本一を目標に東京都予選へ挑みます。

野球を通じて多くの方に感動を届けられるチームを目指し、選手・スタッフ一同全力で戦ってまいります。

今後ともCLUB REBASEへの温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。

日程:2026年4月4日（土）

【初戦情報】

対戦相手:夕凪SO BLUE

会場：あきる野市民球場

開始時間：9:00～

【大会概要】

大会名:2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回 全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選

日程:2026年4月4日（土）～12日（日）、5月9日（土）

会場：あきる野市民球場、NTT東日本船橋グラウンド、JFE東日本犬成グラウンド

入場料：無料

主催：公益財団法人 日本野球連盟（JABA）東京都野球連盟

【チーム概要】

CLUB REBASEは、キャリア豊富な元プロ野球選手や社会人企業チーム出身者、さらには下部組織である『神田Rebaseポニー』出身の若手選手まで、幅広い年齢層と経験を持つ選手が集うクラブです。

特に注目すべきは、運営母体である株式会社Rebaseの独自の育成・指導を受け、成長を遂げた選手たちです。現在、主軸としてチームをけん引している彼らの活躍は、“隠れた才能の開花”として多くの注目を集めています。

実力だけでなく、挑戦心と成長のストーリーが詰まったチームとして社会人野球界に新しい風を吹き込む存在を目指しています。

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

監督：田口 蒔人

所在地：東京都千代田区内神田1-9-13 柿沼ビルB1F

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

CLUB REBASE

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。



担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

