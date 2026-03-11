STマイクロエレクトロニクスのセンサおよびセキュア・ワイヤレス通信技術がSnapdragon(R) Wear Eliteに対応

STマイクロエレクトロニクス- よりスマートで長寿命・小型化を実現する、ユーザ中心設計のウェアラブル機器向けエッジAI- 即時活用可能なソリューションにより、市場投入までの期間短縮および統合簡略化に貢献

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、同社の最先端モーション・センサおよびセキュア・ワイヤレス通信技術が、Qualcomm Technologies社の新しいパーソナルAIプラットフォームSnapdragon(R) Wear Eliteに対応したことを発表しました。同プラットフォームに搭載されたSTの技術は、真にパーソナルで応答性の高い次世代のウェアラブル・コンピューティング機器において、より高度な常時オン・センシング、優れた電力効率、画期的なユーザ体験を実現します。これにより、状態認識や健康 / ライフスタイル・モニタリングなど、高度なユースケースの実現に貢献します。

STのMEMSサブグループ エグゼクティブ・バイスプレジデントであるSimone Ferriは、次のようにコメントしています。「Qualcomm Technologies社との協業において、革新的なセンサと低消費電力のエッジAIを提供することで、最先端ウェアラブル・プラットフォームの信頼できるパートナーというSTの地位が、より強固なものとなります。STの検証済みリファレンス設計およびソフトウェアと、Snapdragonの新しいパーソナルAIプラットフォームを組み合わせることで、機器メーカーはすぐに導入可能なソリューションを活用でき、市場投入までの時間短縮、統合の簡略化、そして常時オンのスマート・ウェアラブル機器の実現が可能となります。」

Qualcomm Technologies社のシニア・バイスプレジデント 兼 ウェアラブルAI担当ジェネラル・マネージャーであるDino Bekis氏は次のようにコメントしています。「Snapdragon Wear Eliteは、常時オンのインテリジェンスと優れた接続性により、ウェアラブル体験を変革します。STの超低消費電力センシング技術とセキュリティ技術は、当社のプラットフォームを補完します。両社は協力して、パーソナルAI時代における次世代ウェアラブル実現の可能性を広げていきます。」

機械学習機能搭載スマート慣性モジュール

Snapdragon Wear Eliteの直観的なオンデバイスAIを支えるSTのスマート慣性モジュール「LSM6DSV32X(https://www.st.com/ja/mems-and-sensors/lsm6dsv32x.html)」は、機械学習機能を搭載し、マイクロアンペア・レベルの低消費電流で、アクティビティ分類、ジェスチャ検出、コンテキスト認識などの一般的なパターン認識処理を実行します。STのセンサとSnapdragon Wear Elite間でAI処理を分担することで、メインアプリケーション・プロセッサの負荷を軽減し、状態認識や健康 / ライフスタイル・モニタリングなどの先進的なユースケースをバッテリ寿命やフォームファクタを損なうことなく実現できます。

新しいAIプラットフォームであるSnapdragon Wear Eliteに搭載されたLSM6DSV32Xは、低消費電力の常時センシングによるバッテリ寿命の延長に加えて、姿勢や特定の活動の計測といったトラッキングの精度と頻度の向上、センサ内でのリアルタイムの意思決定による優れた応答性、さらには高速のウェイクアップと最適化されたデータ伝送による信頼性の向上に貢献します。

セキュアな非接触サービスを実現

Snapdragon Wear Eliteの包括的なコネクティビティ・スイートは、セキュア・エレメントを内蔵するSTのNFCコントローラ「ST54L(https://www.st.com/ja/secure-mcus/st54l.html)」との統合によって強化されています。これにより、セキュアな決済機能、交通系IC、自動車用デジタル・キーなどのアクセス制御、セルラー・ネットワーク通信といったさまざまな非接触サービスをシームレスに展開できます。

Androidのエコシステムのリファレンスとして業界で広く認められているSTのセキュアNFCテクノロジーは、Snapdragon Wear Eliteが提供する豊富な通信オプションを補完し、非常に多くの場所で信頼性の高い通信と高精度の位置追跡に貢献します。

包括的なドキュメント、開発ツール、グローバルサポート、そしてSTとQualcomm Technologies社のエコシステム連携により、本協業はOEMにとって技術的なリスクの低減と、試作開発から量産開始までの期間短縮を可能にします。

SnapdragonおよびQualcommブランドの製品は、Qualcomm Technologies, Inc.および/またはその子会社の製品です。SnapdragonおよびSnapdragon Wearは、Qualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約48,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

