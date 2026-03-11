桜の名所・千鳥ヶ淵に隣接する「ラー・エ・ミクニ」が贈る、春の美食の共演。特別コース「Menu di Sakura ＆ COLLAB」を3月17日より提供開始。

FTC株式会社L'ART ET MIKUNI（ラー・エ・ミクニ）特別ディナーコース【Menu di Sakura ＆ COLLAB】

東京国立近代美術館内に位置し、シェフ三國清三がプロデュースするフレンチ・イタリアン「L'ART ET MIKUNI（ラー・エ・ミクニ）」では、2026年3月17日（火）から5月10日（日）までの期間限定で、春の訪れを祝う特別コース【Menu di Sakura ＆ COLLAB】を提供いたします。

千鳥ヶ淵や皇居の緑を望む絶好のロケーション。都内屈指の桜の名所で、この時期にしか味わえない至福の美食体験をお届けします。

■ ラー・エ・ミクニが表現する「アートと料理の融合」

今回のテーマは、東京国立近代美術館で開催される「生誕150年 下村観山展」とのコラボレーション。日本画の巨匠、下村観山の繊細な美意識にインスピレーションを得て、春の芽吹きや色彩を一皿一皿に閉じ込めました。

桜鯛やサクラマス、蛤といった春の海の幸に、ホワイトアスパラガスやうるいなどの野山の息吹を添えて。目にも鮮やかなプレゼンテーションで、美術館併設レストランならではの感性を刺激する時間をご提供いたします。

■ コース詳細

1. 【Menu di Sakura ＆ COLLAB】

価格：12,000円（税込・サービス料別）

アミューズからデザートまで、春の味覚を余すことなく堪能できる全7品のフルコースです。

・アミューズ：サクラマスとクリームチーズのタルトレット 燻製した筍と生ハム

・前菜：ハマグリとコキヤージュのジュレ 春野菜を添えて

・温前菜：蕪のブルーテ ズワイガニのエフィロシェ

・パスタ：蝦夷鹿のトマト煮込み 北海道産小麦 ルルロッソのフェットチーネ

・お魚料理：桜鯛のポワレ カリフラワーのピュレ ホワイトアスパラガス、うるいと共に

・お肉料理：国産牛 内モモ肉の低温調理 山椒香るヴァンルージュソース

・デザート：白胡麻のブラマンジェ きな粉のチュイールと桜のコンフィチュール

※期間中に食材の変更がある場合がございます。

※ランチにつきましては上記メニューの中から厳選した５品でのメニュー「【Menu di SAKURA ＆ COLLAB】\9,000（税込・サービス料込）」でのご用意となります。

※3月24日から4月12日まではディナー「【Menu di Sakura ＆ COLLAB】 価格：12,000円（税込・サービス料別）」及びランチ「【Menu di SAKURA ＆ COLLAB】\9,000（税込・サービス料込）」のみのご提供となります。

上川大雪酒造「上川大雪 純米吟醸 うすにごり」＆「十勝 純米吟醸 うすにごり」

■ 特別提供：料理を引き立てる、上川大雪酒造の希少な「春の限定酒」

春のコースをさらに深く味わっていただくために、上川大雪酒造より、この時期だけの春限定日本酒2種をご用意いたしました。繊細な春の食材との対話を楽しむ、至福のマリアージュをお愉しみください。

・「上川大雪」純米吟醸 うすにごり

口当たりはなめらかで、優しい甘さと旨味が広がるうすにごり酒。

パイナップルとライチを掛け合わせたような吟醸香に、フレッシュな微発泡が心地よいキレを与えます。

日本食はもちろん、洋食とも相性がよく、幅広いシーンでお楽しみいただける酒質です。

ハマグリのジュレや桜鯛のポワレとの相性が特におすすめです。

・「十勝」純米吟醸 うすにごり

きめ細やかな澱の優しい甘みがふんわりと広がり、華やかな香りとともに爽やかな酸味が心地よく切れていきます。

ほんのり白く霞んだグラスの向こうに、春の訪れを感じる一杯です。

冷やがおすすめですが、移ろう春の陽気に合わせて、お好みの温度で食前酒やデザートにお召し上がりいただくのもご一興。

蝦夷鹿のトマト煮込みや牛肉料理と合わせると、爽やかな酸味が肉のうまみやソースの深みを引き立てます。

下村観山作品をオマージュした「特製チーズケーキ」

■ キッチンカー限定販売：下村観山作品をオマージュした「特製チーズケーキ」

今回の目玉として、日本画の巨匠・下村観山の描く高潔な芸術世界をスイーツで」表現した「特製チーズケーキ」を東京国立近代美術館入口前のキッチンカーにて数量限定販売いたします。

・商品詳細：わっぱに収められたチーズケーキの表面には、観山の筆致を思わせる繊細な樹木の文様や、春の情景を連想させる彩りが施されています。

美術館を訪れる方々が、より気軽に「アートと食の融合」を手に取っていただける特別な一品です。

※なくなり次第、販売終了となります。

■ 概要

・特別コース「Menu di Sakura ＆ COLLAB」提供期間：2026年3月17日（火）～5月10日（日）

・場所： L'ART ET MIKUNI（東京国立近代美術館 2F）

・予約サイト（TableCheck）：https://www.tablecheck.com/ja/lart-et-mikuni

■ ラー・エ・ミクニ（L'ART ET MIKUNI）について

日本を代表するシェフ三國清三の哲学を受け継ぎ、旬の厳選素材を使用した料理で、アートを鑑賞するような感動をお届けしています。美術館に併設された開放感あふれる洗練された店内からは、四季折々の皇居の景色をお楽しみいただけます。。

・所在地：東京都千代田区北の丸公園3-1 東京国立近代美術館 2F

・Tel： 03-3213-0392

・アクセス：東京メトロ東西線「竹橋駅」1b出口より徒歩3分

・営業時間：ランチ11:30～15:00 ディナー17:30～21:00

・定休日：日曜の夜・月曜定休日 ※祝日の場合は火曜に振替

・予約サイト（TableCheck）：https://www.tablecheck.com/ja/lart-et-mikuni

■ 関連展示

東京国立近代美術館「生誕150年 下村観山展」

・会期：2026年3月17日（火）～5月10日（日）

・営業時間：10:00-17:00（金曜・土曜は10:00-20:00）※詳しくは美術館へお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

「一般のお客様・店舗ご利用の方」

・メニュー内容やご予約に関しましては店舗までお問い合わせください。

「メディア・取材依頼」

・L'ART ET MIKUNI 広報担当 根本

メールアドレス：nemoto@kamikawa-taisetsu.co.jp

※FTC株式会社は株式会社上川大雪のグループ会社です。

■他添付画像

L'ART ET MIKUNI（ラー・エ・ミクニ）特別ランチコース「Menu di SAKURA ＆ COLLAB」

L'ART ET MIKUNI（ラー・エ・ミクニ）特別コースのメイン【国産牛 内モモ肉の低温調理 山椒香るヴァンルージュソース】