米国株オプション資金管理を効率化する特許を出願

ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、米国株オプション取引（以下、オプション取引）における資金管理の利便性向上を目的とした2件の技術について特許を出願したことをお知らせします。

今回出願した技術は、１.オプション口座にある現金をワンタップで総合口座へ戻す資金移動機能、２.オプション取引の代用有価証券としている外貨建てMMF「Moneybull（マネーブル）」（概要は後述します。以下、Moneybull）を自動で振替・解約し買付資金とする仕組みに関するものです。これにより、投資資金の効率活用と資金移動の手間の軽減を図り、米国株オプション取引の利便性向上を目指します。

■ 出願技術の概要

今回出願した技術は、以下の2つです。

（1）オプション口座から総合口座へワンタップで資金移動すること

通常、証券口座においてオプション専用口座の資金を総合口座に戻す場合、複数の手続きを経る必要があります。

今回出願した技術では、オプション口座にある現金をスマートフォンアプリ上のワンタップ操作で総合口座へ戻すことが可能になります。

これにより、

- 取引機会への迅速な対応- 資金移動に伴う操作負担の軽減- 余剰資金をMoneybullで迅速に充当

といったメリットが期待されます。

（2）オプション取引の代用有価証券としているMoneybullを自動で振替・解約し買付資金とすること

もう一つの技術は、オプション取引の代用有価証券として設定しているMoneybullをオプション口座における現金を必要とする取引の買付資金に自動で充当する仕組みです。

具体的には、オプションの買付時に以下の一連の操作が自動で行われます。

- オプション口座で代用有価証券に設定しているMoneybullの代用設定の解除- オプション口座のMoneybullを総合口座へ振替- 振替えたMoneybullを解約し現金化- その現金をオプション口座に振替入金

これらの操作が自動で行われることでオプション口座で代用有価証券に設定しているMoneybullをオプション口座における現金を必要とする取引の買付資金として活用することが可能になります。なお、この操作による発注のタイムラグはございません。

従来はオプション取引の資金として現金を用意する必要がありましたが、本技術により資金をMoneybullで運用しながら買付余力として活用することが可能となります。

■ Moneybull（マネーブル）とは

Moneybullは、ウィブル証券の総合口座で保有する米ドルが自動で運用されるサービスです。主に外貨建てMMFで運用されるため、流動性が高く比較的安定した運用が特徴です。月間平均年換算利回りは3.84%（※）です。

※利回りの実績は過去（25年4月末時点）の税引き前のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

Moneybull ってなに？| ウィブル証券(https://www.webull.co.jp/products/moneybull)

Webullについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL) は、次世代のグローバル ・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界14地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。 Webull Group は、世界中の 2,600万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.com をご覧ください。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。手数料等についてはウィブル証券ウェブサイト上でご確認ください。

https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券で取り扱うすべての投資商品には価格の変動等によって損失が生じるリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、手数料およびリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引ください。

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会