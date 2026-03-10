【2026年3月5日開店】創業165年 京都・東山の老舗「三味洪庵」が、白川のせせらぎを独占する1日3組限定の隠れ家個室『京都別邸』を京町家にオープン

株式会社三味洪庵■ 概要

文久元年創業の伝統を繋ぐ「三味洪庵」は、2026年3月5日に 三味洪庵 京都本店 十割蕎麦と鴨鍋 のすぐ隣に『三味洪庵 京都別邸』をオープンいたしました。

白川のせせらぎと柔らかな光に包まれるこの空間は、夏の賑わいとはまた違う、京都ならではの ”静けさを愉しむ” ための特別な場所。

オープン以来、大切な方との語らいや、落ち着いてお料理を味わいたい方々の「隠れ家」として、多くのお客様にご好評をいただいていおります。

■ お客様から寄せられている「喜びの声」

プレオープンから2ヶ月、すでにご利用いただいたお客様からは、以下のようなお声を多くいただいております。

・「本店の活気も良いが、別邸の静寂は格別。贅沢な時間だった」

・「円卓だったので全員の顔が見え、自然と会話がしやすくて本当に良かった」

・「お隣でありながら、一歩入ると別世界。まさに“もうひとつの三味洪庵”という言葉がぴったり」

喧騒からそっと離れ、ゆったりと流れる時間の中で提供される上質な別邸体験。私たちは、この「静けさに寄り添うおもてなし」を大切にしています。

■ 「京都別邸」の魅力とこだわり

静寂を愉しむ設計： 窓から差し込む四季折々の光と、耳に心地よい川の音。五感を研ぎ澄ませて料理を愉しむために、計算された空間デザインです。

プライベートを重視した個室： 周囲を気にすることなく、ご家族やビジネス、お祝いの席など、特別なひとときをお過ごしいただけます。

上質な別邸体験： 三味洪庵の伝統の味を、よりプライベートな環境で。お隣の本店とは異なる、静かな感動をお届けします。

■別邸限定メニュー

本店の賑わいから離れ、落ち着いてお料理を味わう時間のために、素材と製法にこだわり抜いた一品をご用意しました。

別邸限定の鴨すき焼き





厳選された国産鴨肉の豊かな旨味を、鴨の脂の甘みを引き立てる「別邸専用の特製割り下」で仕上げました。三味洪庵の伝統が息づく、噛むほどに深い味わいが広がる別邸限定の特別な一品です。

■ お子様連れでのご利用について

本店の活気ある雰囲気とは異なり、別邸は完全個室をご用意しているため、小さなお子様連れのお客様も周りに気兼ねなくお過ごしいただけます。円卓を囲んでお食事を楽しみながら、ご家族三世代でゆったりと会話を愉しめる、プライベートなひとときをご提供いたします。

■ 店舗概要

店名： 三味洪庵 京都別邸

オープン日： 2026年3月5日（木）

主な用途： 完全個室でのご会食・お食事

所在地： 〒605-0021 京都府京都市東山区三条通北裏白川筋西入ル石泉院町 393番地

アクセス： 地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約2分

営業時間：ランチ 11:00～15:00（L.O.14:30）

ディナー 17:00～20:30（L.O.20:00）

定休日：月曜日（月曜日祝日の場合は火曜日）

三味洪庵京都本店 公式サイト：https://sanmikouan.jp/

TableCheck 予約ページ：https://www.tablecheck.com/shops/sanmikouan/reserve

■ 三味洪庵について

京都・三条東山、白川のほとりに佇む三味洪庵。江戸時代より続く歴史を背景に、厳選された素材と季節の移ろいを感じるお料理を提供しております。新しく加わった「京都別邸」「神戸牛しゃぶ 京都はなれ」とともに、皆様の心に寄り添うひとときをご用意しております。