保護者対応と年内入試指導の課題をテーマにオンラインセミナーを開催

Classi株式会社

SchoolTech事業を展開するClassi株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：竹岡 章）は、先生方の業務負担をDX活用によって解消した事例を紹介するオンラインセミナー「保護者対応と年内入試指導の『質向上』と『効率化』の実現に向けて」を2026年1月27日に実施しました。

近年の年内入試の拡大や保護者対応の多様化は、先生方に多くの業務負担を求め、特に進路指導や学校と家庭の情報共有については個別対応が要望される傾向にあります。今回のセミナーでは、上記の背景を解決するDX活用について、学校の実践事例をもとに日常的な業務改善、学習データの活用と進路指導/保護者対応の質向上とのつながりが示されましたのでその内容をお知らせいたします。

【実施内容】

セミナーでは「保護者対応の質向上」と「年内入試指導の効率化」の2つのテーマを取り上げました。

１.保護者対応の質向上

まず、保護者対応に関するセッションでは、広島県の修道中学校・修道高等学校の藏下一成先生（中学教頭）から、「 保護者と「共創」するための関係づくり～『見えない不安』から『見える信頼』へ～」というタイトルで、学校での活動やデータの可視化と継続的な情報共有による保護者が学校の状況を把握しやすい環境作りの実践と、そこから育まれる学校と保護者の関係性構築について講演いただきました。

同校では、学校の日常の様子や学習状況を継続的に共有することで、保護者が学校の状況を把握しやすい環境づくりが進められており、講演では、学校での活動やデータを可視化して伝えることで、保護者の不安が軽減され、学校への理解や信頼につながったことが共有されました。

また、保護者からの「仕事中でも学校からの連絡を確認できる」「学校での様子が分かり安心できる」といった声も紹介いただきました。

２.年内入試指導の効率化

次に、年内入試指導の効率化に係るセッションでは、学校推薦型選抜・総合型選抜など「年内入試の拡大」によって志望理由書や小論文指導、面接対策、調査書等の作成等、生徒一人ひとりへの個別指導がより重要度を増しており、学校現場における進路指導の在り方が大きく変化している現状を弊社サイドより共有いたしました。

このような状況は、セミナー申込時のアンケートにおいて「業務改善したい場面」として先生方から年内入試指導が最も多く挙げられたことからもうかがえるとおり、現場における負担の拡大を導いていることはもちろん、同時に保護者の進路への関与も高め、調査データでは「8割以上の保護者が子どもの進路に意見を述べている」「入試の種類・スケジュールに関する情報への関心が高い」ことが明らかになっています。

こうした背景からも、年内入試指導は進路指導だけでなく、保護者対応や日常的な学習支援とも連動した取り組みとして設計していく必要があると言えます。



【DXを活用した課題解決に向けて】

上記で発信されたような、増え続ける先生方の負担に対し、弊社はDX活用による解決と効果について貢献していきたいと考えています。

はじめに、全体を通して、保護者対応や年内入試指導といった学校現場の課題は、単独の業務として簡潔するものではなく、日常的な情報共有や学習データの活用と密接に関わっていることが明らかになりました。

例えば、保護者とのコミュニケーションや、学習支援にDXツールを活用することはもちろん、先生方に生徒への個別対応を求める年内入試指導のための時間を生み出すためにもデータ化・デジタル化は肝要です。

・保護者との連絡のデジタル化

→欠席連絡や提出物管理の電子化などによる先生の負担減と時間創出

→情報のデータ化及び共有による学校と家庭間の信頼関係構築

・学習支援のDX化

→課題の作成・配信・提出確認をデジタル化することで、先生の負担減と時間創出

→生徒の学習履歴をもとに進路面談を実施できる

今後も年内入試の拡大が想定される状況を鑑みると、学校現場では引き続き制度の多様化や保護者とのコミュニケーションの変化が続くことが想定されます。

こうした変化の中で、DXを単なる業務効率化の手段ではなく、先生方が本来注力すべき指導や伴走支援の時間を確保するための基盤として位置づけ、生徒理解や進路指導に必要な情報を日常的に蓄積できる環境を整えることで、結果として個別対応が求められる年内入試指導にもつながるという点が、今回のセミナーで共有された重要な示唆となりました。

Classiは今後も、学校現場で生まれる実践や課題をもとに、教育活動を支えるプラットフォームとして、学校・生徒・保護者をつなぎながら貢献を続けてまいります。

【Classi株式会社について】

Classiは、ベネッセグループ傘下企業として、＜子どもの無限の可能性を解き放ち、学びの形を進化させる＞をミッションとして掲げ、教育プラットフォーム「Classi」を全国の高校および中高一貫校に提供しています。学校（School）×テクノロジー（Technology）を組み合わせた「SchoolTech」を推進し、生徒一人ひとりが主体的に学ぶ意欲と学び続ける力を先生とともに育んでいけるよう支援しています。