ぎふハッピーハッピープロジェクト 2025年度活動報告会が開催されました
2025年度「ぎふハッピーハッピープロジェクト」活動報告会が開催されました。本プロジェクトは、寄付付き商品やサービスを通じて地域の課題解決を目指す取り組みで、社会貢献に取り組みたい企業と、課題解決に取り組むNPOが協働し、売上の一部を寄付として活用する仕組みです。
令和8年3月6日、みんなの森 ぎふメディアコスモスで行われた報告会では、柴橋正直岐阜市長よりご挨拶をいただいた後、各プロジェクトの活動報告、寄付贈呈式、ならびに新たに参画された企業・団体との覚書調印式が執り行われました。市長は挨拶の中で、地域の企業やNPOが連携しながら社会課題の解決に取り組むことの重要性に触れ、本プロジェクトへの期待を述べられました。
柴橋正直岐阜市長
一般社団法人サステイナブル・サポート×パートナー企業様
一般社団法人サステイナブル・サポートも本プロジェクトに参画しており、4社のパートナー企業様と連携しています。当日は各企業様と覚書を取り交わしました。以下、当団体が連携するプロジェクトをご紹介いたします。
SPADA様 ＜しあわせのマルゲリータ プロジェクト＞
イタリア料理レストランを運営するSPADA様からは、人気メニュー「マルゲリータピザ」の売上の一部をご寄付いただいています。地域にしあわせの循環を生み出したいという思いのもと、寄付金は当団体が運営する居場所支援事業「ぎふキャリ（ぎふキャリアステップセンター）」の運営に活用しています。
柳ヶ瀬プロレスレディアス マリ卍様＜猫ちゃん募金プロジェクト＞
大の猫好きで保護猫を飼育されているマリ卍様の思いから、試合会場で販売されるグッズ売上の一部や猫ちゃん募金よりご寄付いただいています。寄付金は当団体が運営する保護猫カフェ「忍者ねこカフェ猫影」の運営費や、障害のある方の就労支援に活用しています。
株式会社文化社様 ＜「働きたい」と願う若者をハッピーにするサポートプロジェクト＞
看板などのデザイン・製作を手がける文化社様からは、ネットショップ商品の売上の一部をご寄付いただき、「ぎふキャリ」の運営に活用しています。働きたい思いがありながら不安を抱える若者の社会参加を後押しする活動を行っています。
株式会社坂口捺染様 ＜T.W.R.プロジェクト＞
岐阜市西郷で「TWR CAFE」を運営される坂口捺染様より、カフェやオリジナルグッズ売上の一部をご寄付いただいています。また2025年11月からは、敷地内に設置された伊藤園自動販売機の売上の一部も寄付対象となりました。寄付金は「ぎふキャリ」を通じて、既存制度の対象となりにくい就労困難な若者・学生への支援に活用しています。
ぎふハッピーハッピープロジェクトHPにて全プロジェクト掲載中
なお、ぎふハッピーハッピープロジェクトのHPにて、当団体を含めた全プロジェクトが公開されています。ぜひご覧ください。
【ぎふハッピーハッピープロジェクトHP】https://hhp-gifu.com/
SPADA様
マリ卍様
株式会社文化社様
株式会社坂口捺染様
一般社団法人サステイナブル・サポート
私たちが目指すのは、『誰もが自分らしく生きることのできる社会』
就労支援を中心に、一人ひとりの「自分らしさ」に寄り添い、「働く」を通じて自己理解や可能性を広げ、未来への一歩を踏み出すためのサポートを行っています。
誰ひとり取り残さない支援と予防的アプローチを大切にし、差別や偏見のない地域社会づくり、そして多様性（ダイバーシティ）の推進にも取り組んでいます。
【主な事業】
・就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援B型事業所の運営
・就職活動に困難を抱える学生及び若者のキャリア支援プログラムの企画・運営
・WORK!DIVERSITYプロジェクトin岐阜の運営・実施
・岐阜県若者サポートステーション事業の運営・実施
・岐阜県委託伴走型ひきこもり支援事業の実施
・障害啓発講演会、ダイバーシティ啓発イベントの企画・運営
＜会社概要＞
法人名：一般社団法人サステイナブル・サポート
所在地：岐阜県岐阜市長住町2丁目7番地 アーバンフロントビル3階
代表理事：後藤 千絵
設立：2015年7月
電話番号：TEL 058-216-0520 FAX 058-215-1932
法人HP：https://sus-sup.com/