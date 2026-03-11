「Out of KidZania in滝沢2026」活動紹介動画を公開しました

株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループ（東京都港区、代表取締役会長 兼 社長 CEO：西田穣）は、事業会社である株式会社オープンアップコンストラクションとアイアール株式会社とともにブース出展した「アウトオブキッザニアin滝沢2026」の活動紹介動画を公開いたしました。本動画では、こどもたちの施工管理技士の仕事体験の様子、ブース出展の目的を動画で伝えています。

施工管理技士の仕事を説明している様子

当社グループは、施工管理技⼠などの技術者人材派遣において、業界トップクラスの実績を有しています。本イベントへのブース出展は、こども達に社会を支える仕事の存在を知ってもらうと同時に、当社グループのパーパスである「幸せな仕事を通じて、ひとりひとりの可能性をひらく社会に」を体現する取り組みの一つとなります。こども達が今回の体験を通じて、建設に関わる仕事への興味・関心を持ち、将来の職業選択のひとつになればと考え、出展しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C5kqQibqppI ]

（動画時間は約2分30秒です）



プレスリリース（既報） は、こちら(https://www.openupgroup.co.jp/news/2026/02/-in-2026.html)

■ 株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループは、エンジニア人材サービスを中心に事業を展開する持株会社です。

国内にある14社のグループ会社を通じて、自動車・電機・半導体製造・IT・建設領域をはじめとした日本の基幹産業を支える専門性の高い技術者人材の派遣・受託開発などを行っています。

「幸せな仕事を通じて、ひとりひとりの可能性をひらく社会に」というパーパスのもと、人材価値の最大化と社会課題の解決に取り組んでいます。

『OPEN UP Action For Good』は、パートナーシップで持続可能な社会を共創するオープンアップグループのソーシャル活動の総称です。

■ 株式会社オープンアップコンストラクション

株式会社オープンアップコンストラクションは、建設分野に特化した技術者派遣・人材サービス事業を展開する企業です。

2026年1 月、当社グループの中で建設業界に技術者派遣を展開する株式会社夢真と株式会社オープンアップコンストラクションが経営統合し、施工管理技⼠を中心とした人材基盤と育成体制を強化しました。統合により、より多様な建設プロジェクトに対応し、建設現場の安全・品質・工程管理を支えています。

■ アイアール株式会社

アイアール株式会社は、建設業界における施工管理支援や技術支援を行う企業です。施工管理技術者の派遣・人材紹介をはじめ、現場で求められる実践的なスキルの育成に強みを持っています。2024 年よりオープンアップグループの一員として、建設領域における人材価値の向上と業界の持続的な発展に貢献しています。