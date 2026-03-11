【ルイ・ヴィトン】豪華ゲストが2026秋冬ウィメンズ・ファッションショーに来場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、3月10日(火) PM7:30(日本時間)、パリにてウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026秋冬ウィメンズ・コレクションのファッションショーを発表しました。

会場には日本から中条あやみ、またリサ(BLACKPINK)、ゼンデイヤ、フィリックス(Stray Kids)、チェイス・インフィニティ、アリサ・リュウなど豪華ゲストが来場し、最新のコレクションを楽しみました。

中条あやみリサ(BLACKPINK)ゼンデイヤフィリックス(Stray Kids)チェイス・インフィニティアリサ・リュウホヨンカトリーヌ・ドヌーヴチョン・ジヒョンアナ・デ・アルマスジェニファー・コネリーレア・セドゥアリシア・ヴィキャンデルクロエ・グレース・モレッツフィービー・ディネヴァージェイデン・スミスエリン・ドハティステイシー・マーティンウッラサヤー・セパーバンチョウ・ドンユィエイヴァ・デュヴァーネイアラナ、ダニエル、エステ・ハイムジュスティーヌ・トリエマリーナ・フォイスリウ・イーフェイジュリア・マエンツァキャサリン・ラ・ナサ

2026秋冬ウィメンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりご覧いただけます。

https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

