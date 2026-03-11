【ルイ・ヴィトン】豪華ゲストが2026秋冬ウィメンズ・ファッションショーに来場
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社
中条あやみ
リサ(BLACKPINK)
ゼンデイヤ
フィリックス(Stray Kids)
チェイス・インフィニティ
アリサ・リュウ
ホヨン
カトリーヌ・ドヌーヴ
チョン・ジヒョン
アナ・デ・アルマス
ジェニファー・コネリー
レア・セドゥ
アリシア・ヴィキャンデル
クロエ・グレース・モレッツ
フィービー・ディネヴァー
ジェイデン・スミス
エリン・ドハティ
ステイシー・マーティン
ウッラサヤー・セパーバン
チョウ・ドンユィ
エイヴァ・デュヴァーネイ
アラナ、ダニエル、エステ・ハイム
ジュスティーヌ・トリエ
マリーナ・フォイス
リウ・イーフェイ
ジュリア・マエンツァ
キャサリン・ラ・ナサ
2026秋冬ウィメンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりご覧いただけます。
ルイ・ヴィトンは、3月10日(火) PM7:30(日本時間)、パリにてウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026秋冬ウィメンズ・コレクションのファッションショーを発表しました。
会場には日本から中条あやみ、またリサ(BLACKPINK)、ゼンデイヤ、フィリックス(Stray Kids)、チェイス・インフィニティ、アリサ・リュウなど豪華ゲストが来場し、最新のコレクションを楽しみました。
2026秋冬ウィメンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりご覧いただけます。
https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage
PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON
ルイ・ヴィトンについて
1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。
詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。