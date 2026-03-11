【ルイ・ヴィトン】豪華ゲストが2026秋冬ウィメンズ・ファッションショーに来場

ルイ・ヴィトンは、3月10日(火) PM7:30(日本時間)、パリにてウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026秋冬ウィメンズ・コレクションのファッションショーを発表しました。



会場には日本から中条あやみ、またリサ(BLACKPINK)、ゼンデイヤ、フィリックス(Stray Kids)、チェイス・インフィニティ、アリサ・リュウなど豪華ゲストが来場し、最新のコレクションを楽しみました。



中条あやみ

リサ(BLACKPINK)

ゼンデイヤ


フィリックス(Stray Kids)

チェイス・インフィニティ

アリサ・リュウ


ホヨン

カトリーヌ・ドヌーヴ

チョン・ジヒョン


アナ・デ・アルマス

ジェニファー・コネリー

レア・セドゥ


アリシア・ヴィキャンデル

クロエ・グレース・モレッツ

フィービー・ディネヴァー


ジェイデン・スミス

エリン・ドハティ

ステイシー・マーティン


ウッラサヤー・セパーバン

チョウ・ドンユィ

エイヴァ・デュヴァーネイ


アラナ、ダニエル、エステ・ハイム

ジュスティーヌ・トリエ

マリーナ・フォイス


リウ・イーフェイ

ジュリア・マエンツァ

キャサリン・ラ・ナサ


2026秋冬ウィメンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりご覧いただけます。
https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage



PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON



