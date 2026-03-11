質屋かんてい局秋田店

有限会社ユートピア

【秋田市】質屋かんてい局 秋田店｜高価買取・即日融資・ブランド販売(https://kanteikyoku.jp/store/akita/)

秋田市東通（〒010-0003）に、全国展開の信頼と実績を誇る「質屋かんてい局 秋田店」が2026年4月18日にオープン予定です。

当店は秋田市内最大級の質店として、「買取」「販売」「融資（質預かり）」「修理」の4つのサービスを柱に、地域の皆様の生活をサポートいたします。

■「最短15分」審査なし・返済義務なしの即日融資

「急な出費があるけれど、大切な品物は手放したくない…」

そんな秋田市でキャッシングやカードローンをお考えの方も、お品物さえあればノーリスクでお金が借りられます。

事例： 婚約指輪で1万円、ヴィトンのバッグで5万円、オメガの時計で10万円など

メリット： 最短15分のスピード融資、審査なし、催促の連絡なし、返済義務なし。

身の丈に合った、安心安全な金融システムをご案内いたします。

■「何でも買い取る」秋田No.1の高額査定に挑戦！

質屋が運営するリサイクルショップとして、お酒、衣類、骨董品、金券まで幅広くお取り扱いしております。

買取対象： 生き物と、1人で持ち運びできない大型品以外なら何でも査定！

貴金属買取： 金・プラチナ・ダイヤモンドの買取は秋田市内で一番高い金額を目指しております。他店様より1円でも安い場合は、遠慮なくお申し付けください。

■15坪の販売スペースには、プロの鑑定士が厳選したお品もの(ブランド品等)が勢揃い。

ブランドバッグ、ロレックス等の機械式時計、宝石、高級絵画、ジャパニーズウイスキー等の高級酒まで。

あなたのお気に入りのお品物が必ず一つは見つかるはずです。

■時計の電池交換から宝石の鑑定まで「修理・相談」無料

修理サービス： 時計の電池交換、オーバーホール、指輪のサイズ直し、アクセサリーの新品仕上げなど。

無料相談： 宝石の鑑定や生前整理、遺品整理のご相談も承ります。

【店舗情報】

店舗名： 質屋かんてい局 秋田店

所在地： 〒010-0003 秋田県秋田市東通2丁目1-17

特徴： 駐車場完備、プライバシーに配慮した査定ブース