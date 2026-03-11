「好き」と「困りごと」からプロジェクトを展開！山口県美祢市と福井県美浜町の4プロジェクトを紹介

株式会社FoundingBase

山口県美祢市の「公設塾mineto」と福井県美浜町の「放課後教室サン」（運営：株式会社FoundingBase、以下「FoundingBase」）では、学習支援に加え、探究活動支援をしております。

本記事では、約1万人の中高生が参加する全国規模の探究発表コンテスト「中高生探究コンテスト2026」で書類審査の通過率約4.3%という狭き門を突破し、セミファイナリストに選ばれた4プロジェクトを紹介します。

中高生探究コンテストとは

「中高生探究コンテスト」は、『キミの知りたいは未来を変える』を合言葉に、株式会社CURIO SCHOOLが主催する全国規模の探究発表コンテストです。

自分の好きを掘り下げる「好き部門」と、社会や身の回りの困りごとを探究する「困りごと部門」の２つがあり、全国から11912人の中高生がエントリー。書類審査や動画審査を通過した12プロジェクトが最終選考に進出します。

「私は、死に際に幸せだったと思いたい」プロジェクトについて

「私は、死に際に幸せだったと思いたい」プロジェクトは、幸せをテーマに自分の幸せ観の変遷や人間共通の幸せを考えました。

自分が幸せに死ぬために、幸せとはなにかー。

正解のない問いに向き合うため、ヒアリングやインタビューを実施し、幸せの解像度を上げることで自分や大切な人を大切にできると考えました。

このプロジェクトを通して、幸せを他者と比べず「今ある状況の中でどう見つけるか」を大切にしたいと思うようになりました。

公設塾minetoでは、FoundingBaseの拠点横断型プロジェクト「アクセル」とともに、仮説設定や目標設定のサポート、インタビュー対象者の紹介などで生徒を支援してきました。

【生徒コメント】

プロジェクトを始めたとき、「私の感じる幸せはみんな同じ」と思っていました。プロジェクトを通して、最初に感じたことは自分自身のこれまでの経験や価値観を一般化したからだと気づくことができました。

また、テーマを設定してプロジェクトに取り組む経験をして、以前よりも目標に向かって努力することができるようになったり、挑戦する気持ちが高まったりと自身の変化も感じています。

プロ切り紙作家への道プロジェクトについて

「プロ切り紙作家への道プロジェクト」は、プロの切り紙作家として将来生計を立てる方法と向き合いました。

小学生のころから昆虫の切り紙に取り組んでいました。2025年度は「恐竜」の制作に挑戦し、挫折した経験から「昆虫」をテーマにした作家になりたいとより強く思うようになりました。それを叶えるために、技術向上と魅力を広める活動を展開。

自ら交渉して展示会を開催し、多くの人の感想やフィードバックを集めました 。また、図鑑や動画で研究し、一枚の紙からリアルな立体感を生み出す技術を磨き続けています。今後は専門家に相談を行う予定です。

公設塾minetoでは、FoundingBaseの拠点横断型プロジェクト「アクセル」とともに、定期的な振り返りや制作モチベーションの維持などで生徒を支援してきました。

【生徒コメント】

自分が本当にやりたいことが明確になり、挫折や苦悩は必要な過程だったと捉えられるようになりました。

また、自分の活動を言語化することを意識するようになったり、自分の考えを軸に判断したりすることができるようになりました。

昆虫食を広め、環境問題を解決したい～昆虫食を楽しく食べてもらおう～プロジェクトについて

「昆虫食を広め、環境問題を解決したい～昆虫食を楽しく食べてもらおう～プロジェクト」は、環境問題や食糧危機の解決策の一つとして注目されている昆虫食に向き合いました。

蜂の子やイナゴなどを実食し、昆虫食の持つ可能性を実感。広め方のヒントを得るために、専門家にヒアリングを行いました。

「戦略とおいしさ」をキーワードに子供向けのイナゴチョコの開発に着手。試作を経てイベントに出店し、実際に食べてもらった感想を集めました。

放課後教室サンでは、FoundingBaseの拠点横断型プロジェクト「アクセル」とともに、地域内外の大人や実践者とつなぐ機会の創出やプロジェクトの進捗確認などで生徒を支援してきました。

【生徒コメント】

プロジェクトを通して、自分の発言や行動で状況や周りを変えることができると実感しました。

プロジェクトで昆虫食に挑戦すると決めたときは、周囲からどんな目で見られるのか気になっていましたが、想いを伝えると応援してくれました。

また、人前での発表や、相手に自分の考えを伝えることができるようになりました。

家庭にカプレーゼ革命を！プロジェクトについて

「家庭にカプレーゼ革命を！プロジェクト」では、カプレーゼを一般家庭の食卓に普及させることに挑戦しました。

大好きな食べ物のカプレーゼが家庭の食卓に並んでいないのは調理方法が複雑だと思われていることに気づき、簡単に作れることを伝えることが必要ではないかと仮説を立てました。

最強のカプレーゼを目指して具材や組み合わせを変えて試食会や試作会を開催。参加した100人に魅力を届け、家庭でも作ってもらうための工夫を重ねました。

放課後教室サンでは、FoundingBaseの拠点横断型プロジェクト「アクセル」とともに、料理研究家との対話の機会の創出やイベントへの出店機会の創出などで生徒を支援してきました。

【生徒コメント】

プロジェクトを最後まで取り組めたのは、周りの人が力を貸してくれたからです。想いが伝われば手を差し伸べてくれる人がいることに気づきました。

また、プロジェクトを通して、自分の発表に自信をもてるようになり、協力して物事をすすめることができるようになりました。

拠点横断型プロジェクト「アクセル」について

「アクセル」とは、株式会社FoundingBaseが全国で展開する公設塾・教育事業拠点の枠を超えて、中高生の探究活動を支援するプロジェクトです。

全国大会出場を目指す探究活動に取り組む生徒が、地域や学校の垣根を超えてつながり、切磋琢磨しながら自身のプロジェクトに磨きをかけていきます。

アクセルでは、

・全国の生徒・メンターが参加するオンラインミーティング

・過去のマイプロジェクトアワード出場から得た知見やノウハウを共有する事務局機能

・各拠点での継続的な伴走

を通じて、探求のプロセスそのものを深める支援を行っています。

本リリースに関するお問い合わせ

（株）FoundingBase アクセル運営事務局

メール ：ed_accel@foundingbase.jp

株式会社FoundingBase 会社概要

私たちFoundingBaseは、「地域の価値を共創し、地域という選択肢を提供する」をビジョンに掲げ、地域に拠点を構え、私たち自身が地域に入り込み、地域のみなさんと一緒にまちづくりを行う会社です。

事業計画や企画を描くだけではなく、地域ならではの価値を共創し、運営を通じて地域の抱える課題を解決していきます。

本社所在地：〒155-0032 東京都世田谷区代沢2丁目25－7 下北沢ヒルズ1

代表者 ：代表取締役 山本賢司

設立 ：2014年2月

HP ：https://foundingbase.jp

事業内容 ：

・シティプロモーションの企画・運営

・コワーキング施設やテレワーク施設の企画・運営

・高校魅力化や公設塾の企画・運営

・観光宿泊施設の企画・運営

・道の駅の運営および一次産業支援

・自治体コンサルティング

・職員採用支援

・その他、"地域共創"に伴う活動全般