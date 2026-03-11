東日本大震災から15年、ラポールヘア・グループとして初のインパクトレポート発行

株式会社ラポールヘア・グループ

株式会社ラポールヘア・グループ（本社：宮城県石巻市、代表取締役：早瀬 渉）は、2011年7月1日に創業しました。現在国内外含めて57店舗に拡大し、グループ全体では約300人は働く美容室グループとなりました。



これまで東日本大震災をきっかけとして創業し、社会的企業として認知いただくことも多かったですが、私たちが取り組む課題を構造的に捉え、説明できる状態にし、取り組むアプローチがどのようなものか言語化し、まとめる機会がなかったことから、震災から15年経ったことを機に、インパクトレポートとしてまとめました。





インパクトレポートには、ラポールヘア・グループとしてのこれまでの歴史や事業実績に加えて、社外取締役で全国の現場で変革を起こしている小安美和氏と、地方女性の就労実態をデータから読み解く大嶋寧子氏を迎えての対談を実施し、対談記事として掲載しております。また、今回FCオーナーと社長の早瀬との座談会を実施し、ラポールヘア美容室を通じたインパクトについても議論した内容を掲載しています。本レポートを通じて、ラポールヘア・グループとして取り組む課題が非常に複雑で構造的なものであることを言語化し、美容室という一見身近に存在する既存のビジネスを通じて、私たちがどのような挑戦をしているのかを知っていただけたらと願っています。なお、インパクトレポートは弊社ホームページからPDFにて閲覧いただけます。https://www.rapporthair.com/あわせて、弊社社長の早瀬よりインパクトレポート発行にあたってのメッセージもホームページに掲載しております。



＜インパクトレポート発行にあたっての社長メッセージ＞



今日で、東日本大震災から15年となりました。

2011年3月11日、多くの命や暮らし、そして地域の風景が失われました。社会全体が深い悲しみと混乱の中にあったその年の7月に私たちは最大被災地の一つである宮城県石巻市で、株式会社ラポールヘア・グループを創業しました。そして同年10月1日、第1号店となるラポールヘア石巻大街道店を開業しました。

当時、街にはまだ震災の爪痕が残り、人々の生活も決して元通りではありませんでした。それでも美容室には多くのお客様が訪れ、髪を整え、鏡の前で少し笑顔になる。その小さな時間が、人の心に前向きな気持ちを取り戻していく光景を、私たちは何度も目にしました。

その経験を通じて私たちが実感したのは、美容室とは単に髪を整える場所ではなく、人が安心して自分らしくいられる「関係性の場」であるということでした。

私たちはその関係性を「ラポール」という言葉に込めました。ラポールとは互いに信頼し合い安心して関わり合える関係を意味します。美容室という地域に根ざした場所から、その関係性を被災地から日本全国、そして世界へ広げていきたい。それが私の、そして私たちの出発点です。



創業から15年が経ち、ラポールヘアは全国約60店舗を展開し、国内外で約300人のスタッフが働くグループへと成長しました。

しかし、私たちが目指しているのは単なる店舗数の拡大ではありません。

私たちは、日本社会に存在する構造的な社会課題にも向き合っています。特に女性にとっての働く際の制約、地方における雇用やキャリアの選択肢の少なさ、そして理美容業界に長年存在してきた労働環境の問題などです。こうした課題に対し、地域に存在する美容室という場を活かし、多様な働き方を可能にすることで、人が自分らしく働き続けられる環境づくりに取り組んできました。

今回作成したインパクトレポートでは、こうした取り組みを「ラポールヘアモデル」として整理し、美容室という事業が生み出す社会的価値を紹介しています。現場では、身近な誰かが「自分らしさ」を進化させながら働くことで、その影響が個人から家族へ、そして地域社会へと広がっています。社会課題の解決は、一つの組織だけで実現できるものではありません。このレポートが私たちの取り組みを知っていただくきっかけとなり、新しい共感や協働が生まれることを願っています。

震災から15年。



ここまで支えてくださった多くの皆様への感謝を胸に、ラポールヘアはこれからも「ラポール」という関係性を大切にしながら、美容室という場を通じて社会に新しい価値を生み出し続けていきます。社会を変えるのは特別な場所ではなく、日常の中にある小さな場所です。私たちは、美容室という身近な場所から、人と人との信頼が広がる社会をこれからもつくり続けていきます。