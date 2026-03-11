【カタギ食品イベントレポート】地元大阪で上質ごまで味わう「ごま料理教室」を開催いたしました！

カタギ食品株式会社

ごまの専業メーカーであるカタギ食品株式会社（本社：大阪府寝屋川市）が、

ごまの普及活動の一環としてベターホームのお料理教室（一般財団法人ベターホーム協会）とコラボした料理教室を開催いたしました。

梅田教室で開催し、3日程で延べ96名の方にご参加いただきました。

【実習内容】

●いりごまと練りごまのコクがホワイトソースに奥行きを与える「ごまたっぷり、さといもと長ねぎのグラタン」

●金ごまの香りとぷちぷちした食感がうれしい「金ごまたっぷり春雨サラダ」

●バターの風味とごまの香ばしさが重なる 「ごまラスク」

●濃厚な黒ごまソースとふんわり白玉が絶妙な「黒ごまソースの豆腐白玉だんご」

ごまたっぷり、さといもと長ねぎのグラタン

メインは新商品の「いりすりごま白」を使用したボリュームたっぷりのグラタンで、

その他にもいりごま・すりごま・ねりごまと様々な種類のごまをたっぷりとご使用いただきました。



今回のメニューでは、ごまやごま油をふんだんに使用いただいているため、レッスン中はごまの香ばしい香りが漂っておりました。

調理終了後はご試食いただきながら、レッスンの振り返りや商品の紹介をしていただき、受講生の方に喜んでいただけるイベントとなりました。

レッスン風景１.

レッスン風景２.

レッスンで使用した商品

参加者の方からは「すごく美味しかった」「また機会があれば参加したい」等の嬉しいお声も多くいただきました。

今後もごまやカタギ食品をより多くの方に知っていただくため、取り組みを推進してまいります。

＜カタギ食品HP＞

https://www.katagi.co.jp/(https://www2.katagi.co.jp/)

＜カタギ食品Instagram＞

https://www.instagram.com/katagi_syokuhin/

現在カタギ食品では、「カタギ食品のごまを買って当てよう！ご愛顧感謝キャンペーン」を開催中！

（開催期間：2026年2月1日～3月31日）

キャンペーンの詳細はこちらから

詳細を見る :https://katagisyokuhin.onebct.com/campaign/mustbuy_2602/lp