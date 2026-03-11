【カタギ食品イベントレポート】地元大阪で上質ごまで味わう「ごま料理教室」を開催いたしました！
ごまの専業メーカーであるカタギ食品株式会社（本社：大阪府寝屋川市）が、
ごまの普及活動の一環としてベターホームのお料理教室（一般財団法人ベターホーム協会）とコラボした料理教室を開催いたしました。
梅田教室で開催し、3日程で延べ96名の方にご参加いただきました。
【実習内容】
●いりごまと練りごまのコクがホワイトソースに奥行きを与える「ごまたっぷり、さといもと長ねぎのグラタン」
●金ごまの香りとぷちぷちした食感がうれしい「金ごまたっぷり春雨サラダ」
●バターの風味とごまの香ばしさが重なる 「ごまラスク」
●濃厚な黒ごまソースとふんわり白玉が絶妙な「黒ごまソースの豆腐白玉だんご」
ごまたっぷり、さといもと長ねぎのグラタン
メインは新商品の「いりすりごま白」を使用したボリュームたっぷりのグラタンで、
その他にもいりごま・すりごま・ねりごまと様々な種類のごまをたっぷりとご使用いただきました。
今回のメニューでは、ごまやごま油をふんだんに使用いただいているため、レッスン中はごまの香ばしい香りが漂っておりました。
調理終了後はご試食いただきながら、レッスンの振り返りや商品の紹介をしていただき、受講生の方に喜んでいただけるイベントとなりました。
レッスン風景１.
レッスン風景２.
レッスンで使用した商品
参加者の方からは「すごく美味しかった」「また機会があれば参加したい」等の嬉しいお声も多くいただきました。
今後もごまやカタギ食品をより多くの方に知っていただくため、取り組みを推進してまいります。
現在カタギ食品では、「カタギ食品のごまを買って当てよう！ご愛顧感謝キャンペーン」を開催中！
（開催期間：2026年2月1日～3月31日）
キャンペーンの詳細はこちらから
