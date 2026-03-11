『人食いダンジョンへようこそ！ THE COMIC』新刊発売記念！話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で【3巻分】無料キャンペーンを開催！

株式会社キルタイムコミュニケーション

Web小説発の人気異世界ファンタジー最新巻『人食いダンジョンへようこそ！ THE COMIC7』の発売を記念して【3巻分】無料キャンペーンを開催いたしております。

この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！

ヴァルキリーコミックス『人食いダンジョンへようこそ！ THE COMIC7(https://www.comic-valkyrie.com/hitokuid/new.html)』好評発売中！

人食いダンジョンへようこそ！ THE COMIC7(https://www.comic-valkyrie.com/hitokuid/new.html)

漫画：天道まさえ／原作：一年新(https://x.com/Arata_Hitotose)／キャラクター原案：しりー

発売日：2026年3月6日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：97847992221464

親蜘蛛の仇讐に狂う暗渠の奥の蛇姫！！

暗殺ギルドを掌握し迷宮水路の蛇姫を暴き出す！

「命を奪うのが最も正しい…僕は…決断ができている」

蜘蛛姫の仇・エリオットを討とうと狂乱する暗殺ギルド最後の頭目・蛇姫。

対峙したエリオットは、喰らったアラクネの記憶を通じて蛇姫の秘密を解き明かす。

しかし姫君の哀れな正体に淫魔アスタルテが向けたのは、激しい憤怒であった。

半魔の青年と魔物の仔の孤独な運命が交錯し――ダンジョンマスター、審判の刻！

人食いダンジョンへようこそ！ THE COMIC(https://www.comic-valkyrie.com/hitokuid/)

(C)Tendo Masae(C)hitotose arata／キルタイムコミュニケーション

辺境のダンジョンの主は 女を食らい、世界を統べる！

「貴方様はこれから多くの女を犯し、命を奪い、この世界を蹂躙し、支配していくのです。

まず手始めに……私を支配し、蹂躙してくださいませ」

辺境の村に住む青年のもとを訪れた若き女は、淫魔の本性を現しそう囁いた。

剣も使えず、魔術で敵を倒せるわけでもない。

ただ、身体に流れる魔族の血の力は、女を犯し、屈服させ、魔物に堕とし支配する。

これは、訪れた者を帰さない「人食いダンジョン」の主となった青年と、

彼に人生を狂わされた女たちの物語。

３巻分無料！キミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/d810c225b2658

キミが欲しいコミックがここにある。話題の作品がまとめて無料で読める！

話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】

異世界に、恋愛に、バトルに、セクシーに！多種多様なマンガをキミに！

https://kimicomi.com/(https://kimicomi.com/) 無料マンガが ほぼ毎日更新！

試し読みも可能な公式サイト

