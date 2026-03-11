【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】3月5日（木）～3月11日（水）に16作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は3月5日（木）～3月11日（水）に新しく配信を開始した16作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

3月5日（木）リリース

■配信アルバム：『Brilliance』

■クリエイター：Mwk ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5491

“冬”や“星空”をモチーフとしたMwkさんの10th EP。

耳に流れ込む音から澄んだ冬の夜の空気を体感できる5作品を収録しています。

【クリエイターコメント】

冬と星空をコンセプトとしたVOCALOID EPです。

ぜひ天気の良い日に夜空を眺めながら聴いてみてください。

星空の偉大さを感じながら楽しんで頂けたら幸いです。

3月6日（金）リリース

■配信アルバム：『ブレス』

■クリエイター：きさら ／ ボーカル：鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5472

鏡の中から苦難に寄り添い、包み込んでくれるポップチューン。

ドリーミーな曲調にはっとするようなエッジも織り交ぜられています。

■配信アルバム：『わがまま』

■クリエイター：167（いろなP） ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5482

ピアノと粒だった電子音が絡み合うlo-fi風なバラード。

チルな歌い出しから想いが一気にあふれ出すようなサビへの盛り上がりが印象的です。

【クリエイターコメント】

いい子じゃなくても見ていてほしい。怖がりなくせに強がるけど、本当はただ愛してほしい。そんな気持ちを歌ってもらいました。

■配信アルバム：『ヤメルヒモ』

■クリエイター：Yoshihi ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5484

重く歪んだギター＆デスボイスとエモさあふれるピアノバラードが融合。

傷ついた心を歌い上げるヘヴィロックバラードです。

■配信アルバム：『あなたが神様になった日。』

■クリエイター：Usagi3 ／ ボーカル：鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5487

繊細で美しい響きに魅せられるピアノロック。

残された面影に祈りながら生きる痛みが、ボーカルとサウンドを通して胸に迫ります。

■配信アルバム：『星が降りてきた』

■クリエイター：ごめんなさいが言えなくて ／ ボーカル：鏡音リン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5488

遥かな星を追いかける4つ打ちナンバーです。

近未来感たっぷりの電子音とウィスパーボーカルで生み出される世界観に引き込まれます。

■配信アルバム：『Prhythmatic4』

■クリエイター：On Prism Records ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5489

音楽サークル・On Prism Recordsによる“キラキラ”エレクトロポップ・コンピ第4弾。

スウィートな曲調がかわいらしい11曲を収録！

3月9日（月）リリース

■配信アルバム：『残響の耳鳴り』

■クリエイター：猫舘 こたつ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5495

モラトリアムの疼きと衝動をパワフルに表現！

オーバードライブの音が心地よく響く、疾走感満点の4ピースバンド風ロック！

【クリエイターコメント】

自分と音楽、そしてその2つを繋ぎとめてくれた初音ミクという存在を歌った曲です。

ミクちゃん、いつもありがと～Happy 39 day!!

3月10日（火）リリース

■配信アルバム：『クロスロード』

■クリエイター：kz、TAKU INOUE ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5510

「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE High↑」から、オリジナル楽曲がリリース！

プロジェクトから生まれたオリジナル楽曲は27曲目となります。

【クリエイターコメント】

〈kz〉

PvPが苦手な自分にとってレイドバトルは嬉しい進化でした。

知らない誰かと突然出会って何かを成し遂げるってめちゃくちゃ楽しいことじゃないですか。

人生もどこかで誰かと、何かと出会っていなかったらその道は大きく違っていることでしょう。

誰かの道と交わることで始まっていく旅は、また何かと出会うことで広がっていって、誰かの背中を追いかけたり、肩を並べて歩んだりしながら出来たそれぞれの道は、チャンピオンになった誰かも、そのライバルになった誰かも、共に歩いた誰かも、輝いて見えるじゃないかなと思います。

聴いた人にもそんな素敵な出会いがこれまでにもこれからにもあれば嬉しいです。

クロスロード、そんな曲です。よろしくお願いします。

〈TAKU INOUE〉

今回kzのお手伝いとしてなんとポケミクに参加させて頂くこととなり､編曲半分くらいと2番の作詞を担当しました！ポケモンとミクの懐の深さに感謝です｡とくせいスロースタートのわれわれですが､27ターンめまで待ってもらったのできっと大丈夫だと思います｡

よろしくお願いします！！

3月11日（水）リリース

■配信アルバム：『ラスボスをやっつけろ！勇者知声オリジナルサウンドトラック１』

■クリエイター：ワアダキナノ ／ ボーカル：知声

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5490

チアキ・ニックドールさんとのタッグで制作した『ラスボスをやっつけろ！』をはじめ、“ゲームサントラ風”をコンセプトにしたEPです。

【クリエイターコメント】

＜チアキ・ニックドール＞RPGサントラ風アルバムです。勇者知声の冒険を妄想して聴いてみてください！

＜ワアダキナノ＞強気で生意気な勇者、でも負けちゃう、でも諦めない！って良くないですか？（ﾆｯｺﾘ）

■配信アルバム：『ノマドワーカー』

■クリエイター：Adeliae ／ ボーカル：初音ミク、可不、雨衣、重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5492

“リモートワーク”をテーマに、ベースとブラスでノリノリになってしまうポップロック。

親しみやすい小ネタを散りばめたMVも必見です！

【クリエイターコメント】

初音ミク・可不・雨衣・重音テトの4名のボーカルで織りなす、リモートワークで働く人たち（ノマドワーカー）の心情やあるあるを詰め込んだ一曲。ベースやブラスセクションが特徴的な踊れるロックチューンです。

■配信アルバム：『いちご』

■クリエイター：なつめ千秋 ／ ボーカル：メグッポイド

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5493

伝えきれなかった、臆病で繊細な愛がしまわれたまま傷んでいく。

終わってしまった恋の切なさをメロウに歌い上げるラブソングです。

■配信アルバム：『メルティンメロウ』

■クリエイター：とあ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5494

「不二家ミルキー×SNOW MIKU 2019」コラボ書き下ろしソング。

募る寂しさを優しく甘い魔法で溶かしてくれるスウィートナンバーです。

【クリエイターコメント】

2019年の雪ミク×不二家ミルキーコラボにお作りした曲にちょい足しアレンジしました。あったかさ・優しさ・懐かしさを感じてもらえたら嬉しいです。

■配信アルバム：『好きくない』

■クリエイター：ざんぎ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5496

つれない

態度に振り回されて心が壊れそう…！

にっちもさっちもいかない恋のジレンマが溢れる、サイケデリックな電子チューンです。

■配信アルバム：『Prhythmatic House 2』

■クリエイター：On Prism Records ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、MEIKO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5497

音楽サークル・On Prism Recordsによるハウス・コンピレーション第2弾。

夏に聞きたくなるキラキラハウスチューン10曲を収録しています。

■配信アルバム：『TXTXXI』

■クリエイター：wotaku ／ ボーカル：KAITO

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5498

ウマい話に乗ったら最後、後戻りは不可能。

ひりつくようなサウンドに引き込まれて止まらなくなる、危険なダークフォンク・トラック！

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/