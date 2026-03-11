GW「学んで遊ぶフライトシミュレーター教室開催！」

エイムス株式会社

「シムピットストア」日本最大級のシミュレーター施設（フライト、ドライブ等8台）では５月５日子供の日に学んで遊ぶフライト無料体験イベントを開催します。

F/A-18コックピットを再現したシミュレーターでは元航空自衛隊戦闘機パイロット指導によるアクロバット飛行体験、セスナでは元ANA機長と着陸チャレンジを体験します。

都内では希少な大型施設です。VIPルームのF/A-18コックピットシミュレーター元航空自衛隊戦闘機パイロットが勤務しています。

他にも10秒ストップウォッチや飛行機に関する座学も用意しています。

事前申し込みで担当者樣の体験も可能です。

実施日：5月5日（２部屋、交互開催）※完全予約制

対象：小学生以上18歳まで （各時間定員４名）

F/A-18 VIP（プライベート）ルーム（教室90分）

１.10時～11時30分

２.14時～1５時30分

内容：10秒ストップウォッチ、座学 10分

説明とデモ飛行15分

アクロバット飛行チャレンジ 20分

表彰状授与

セスナシミュレーター（教室60分）

１.13時～14時

２.1５時～1６時

内容：飛行機の操作方法座学15分、飛行体験、着陸45分

※体験後の子供達インタビュー、アドバイザーインタビュー可

エイムス株式会社（代表取締役 岩井繁良、本社所在地：東京都江戸川区）は元航空自衛隊戦闘機パイロット、元ANA、元IBEXの機長３人から飛行機の飛ぶ仕組みやアクロバット飛行体験ができる特別な授業を無料でイベント実施します。日本最大級、８台のシミュレーター（F-35B,F/A-18の戦闘機コックピットシミュレーター、セスナシミュレーター、モーション付きフライトシミュレーター、F1シミ

ュレーター、GTカー）を圧巻の湾曲スクリーンで体験できる新たなシミュレーター施設です。

HP:https://simpitstore.com

本格的なセスナシミュレータ実寸台のコックピットと大空を舞うF/A-18

★取材事前連絡先

取材を希望される方は、事前にご連絡ください

info@simpitsore.com

★控室

荷物は会議室をお使いください。

貴重品は各自管理をお願いします

★トイレ等

お客様と同じトイレをお使いください。

お飲み物はシミュレーターの近くではご遠慮いただいています。

コンセント等、会議室でパソコン程度の使用は可能です。

インターネット使用の際は事前ご連絡ください。