【法人設立】一般社団法人日本AI機構が始動「AIを、すべての人に。」４月14日より法人向け生成AIリスキリング講座を開始

一般社団法人日本AI機構

生成AIの急速な普及により、企業の働き方は大きな転換期を迎えています。一方で、多くの企業ではAI活用が個人依存に留まり、組織実装やセキュリティ設計が十分に進んでいないのが現状です。

こうした社会背景を受け、「AIを、すべての人に。学び直しが未来を変える。」を理念に掲げる一般社団法人日本AI機構（以下、日本AI機構）を設立いたしました。

また、設立後初の法人向け生成AIリスキリング講座を、2026年4月14日より株式会社Mountain Gorillaにて開始することをお知らせいたします。

■ 設立の背景と目的

現代社会において、AI技術の進化は産業構造を劇的に変えつつあります。業界・職種を問わず、新たな学び直し（リスキリング）が必要不可欠となる中、多くの企業や個人が「何から手をつければよいか分からない」「具体的な活用イメージが湧かない」という課題を抱えています。

当機構は、誰もがAIを使いこなせる社会の実現を目指し、学び直しの「入口」と「出口（活用）」を提示することで、日本全体の競争力向上に寄与すべく設立されました。

■ 日本AI機構の「3つの強み」

圧倒的な利便性と実務への導入を目指した実務特化型カリキュラム

理論に留まらず、明日から使える実践的なカリキュラムを提供。受講者のリテラシーに合わせた柔軟な学習環境を整えています。

企業の課題に合わせた適正な支援と活用可能性

画一的な教育ではなく、業界に特化して企業の業務プロセスや課題に最適化されたAI活用方法を提案し、確実な成果へと導きます。

最新のニュースに合わせた情報提供と無理のない活用の可能性

日々アップデートされるAI技術の動向を迅速にキャッチアップ。専門知識がなくても理解できる形での情報提供を行い、継続的な活用をサポートします。

■ 4月14日開始｜Mountain Gorilla社での第1期講座

日本AI機構として初となる法人向け生成AIリスキリング講座を、Mountain Gorilla社にて2026年4月14日より開始いたします。

研修概要

【株式会社Mountain Gorilla様】 カリキュラム -

研修提供：一般社団法人日本AI機構

受講企業：株式会社Mountain Gorilla

総時間：12時間

期間：3ヶ月（週1回1時間）

■ カリキュラム内容（抜粋）

本講座では、基礎理解から業務自動化・AI実装までを体系的に学びます。

【第1回】AIの基礎概念と大規模言語モデル（LLM）

AIの回答の仕組み

ハルシネーション（誤情報）理解

GPT／Claude／Geminiの比較と使い分け

【第2回】AIセキュリティと社内ルール設計

セキュリティガイドライン構築

業務活用のポイント整理

【中盤フェーズ】業務高度化

情報収集とナレッジマネジメント

会議設計と議事録自動化

顧客視点の提案資料作成

【実装フェーズ】カスタマイズと自動化

自社専用AI（Custom Gems）作成

ワークフロー構築と業務プロセス自動化

メール自動振り分け・請求書自動整理

【最終フェーズ】AI×コーディング活用

Google Apps Script（GAS）活用

VBAマクロ自動生成

実務レベルでのAI活用実装

単なる知識習得にとどまらず、業務改善まで落とし込む実装型講座となっています。

3か月・全12時間 実装型カリキュラム

■ 日本AI機構が目指す未来

AIは一部の専門家だけのものではありません。

経営層、営業職、事務職、エンジニア、現場スタッフ--

すべての人がAIを理解し、活用できる社会こそが、これからの日本に必要です。

日本AI機構は、

- AIリテラシーの底上げ- 実務直結型リスキリング- 企業競争力の向上支援

を通じて、日本の未来を支える人材育成に貢献してまいります。

■ 代表メッセージ

「AIはもはや特別な技術ではなく、すべての人が手にできる強力なツールです。私たちは、リスキリングを通じて一人ひとりの可能性を広げ、企業が次世代のステージへ進むためのパートナーでありたいと考えています。学び直しが、日本の未来を変えると信じています。」

代表理事

迫中 智信

■ 法人概要

名称：一般社団法人日本AI機構

設立日：2025年11月21日

所在地：大阪府大阪市西区立売堀２丁目１番９号日建ビル６階

事業内容：AIに関する教育・研修事業、AI導入支援、講演・セミナー、コンサルティング

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本AI機構 事務局

URL：https://nippon-ai.jp/

Mail：info@nippon-ai.jp

Tel：06-7777-6478