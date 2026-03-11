Accurian疼痛管理用高周波システムの保険適用施術を初実施

株式会社ユカリア

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三沢 英生）が販売を行う「Accurian（アキュリアン）疼痛管理用高周波システム」（以下、「アキュリアン」）による施術が保険適用の対象となり、2026年3月10日に初めて保険適用下にて施術が実施されました。

アキュリアンは日本メドトロニック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：宇佐美 英司）が製造・販売を手掛ける医療機器で、変形性膝関節症に伴う慢性疼痛を有するものの整形外科的な治療の対象とならず、既存の保存療法では奏効しない患者への使用が想定されています。具体的には、末梢神経に高周波電流を供給し、神経を加温・凝固（焼灼）させることで疼痛治療を行います。ユカリアは2025年12月3日よりアキュリアンの販売を行ってまいりました。このたび、2026年2月26日より所定の講習を修了し、適応・使用条件を含む一定の条件を満たした医師が、保険適用下で施術を実施できる体制が整いました。これを受け、2026年3月10日に国内初となる保険適用施術が実施されました。

変形性膝関節症は、国内の潜在患者数が約2,530万人、有痛症状を有する患者数が約1,000万人と推計（注）され、国民病ともいわれます。保存療法で改善しない場合には人工関節置換術などの外科的治療が選択肢となりますが、手術までは望まない患者や、全身麻酔に耐えられない患者、家庭の事情などで入院することができない患者は、疼痛に悩まされながらも我慢せざるを得ませんでした。保険適用下においてアキュリアンによる施術が可能となったことで、より多くの患者のウェルビーイングに貢献できると考えています。

ユカリアは本製品の販売からアフターサポートまで一貫して担う医療機器事業部を2026年3月1日付で新設しました。今後も医療機器の提供及び導入支援を行い、医療機関の収益向上や患者満足度の向上に貢献してまいります。

（注）： Yoshimura N, et al. J Bone Miner Metab. 2009; 27(5): 620-628.